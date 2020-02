Em duelo entre rubro-negros, Sport e Vitória empatam na Arena de Pernambuco pelo Nordestão

Sport e Vitória se enfrentaram na tarde deste sábado (1) pela 2ª rodada da Copa do Nordeste 2020. As duas equipes ficaram no empate por 1 a 1, na Arena de Pernambuco. Os gols foram marcados por Guilherme Rend para os visitantes e Lucas Mugni para o leão pernambucano.

Buscando o segundo triunfo seguido na competição após vencer o CSA na primeira rodada, a equipe pernambucana contou com a força de sua torcida para seguir entre os líderes. Já o rubro-negro baiano chegou para a partida sem saber ainda o que é vencer na atual temporada, até esta tarde eram três jogos e três empates.

Ronaldo salva Vitória na primeira etapa

Com o mando de campo, o Sport iniciou o jogo a todo o vapor, e logo aos quatro minutos balançou as redes com Leandro Barcia, entretanto, o lance foi invalidado por impedimento. Pouco tempo depois, o goleiro do Vitória, Ronaldo, saiu jogando errado, a bola sobrou para Mugni, que desperdiçou chutando em cima do arqueiro da equipe baiana.

O Sport seguiu realizando as melhores chances do jogo, uma delas com Elton arriscando da entrada da pequena área, obrigando Ronaldo a fazer uma grande defesa. A equipe baiana chegou com perigo apenas no fim do primeiro tempo, quando Carleto cobrou falta de longe, assustando a torcida da casa.

Leões empatados

Apesar de superior na primeira etapa, o leão pernambucano não conseguiu abrir o placar e logo no início do segundo tempo sofreu o castigo. Aos 10’, Guilherme Rend arriscou de longe e marcou um golaço para o Vitória. O gol deu motivação a equipe da Barra, buscando mais o jogo.

Vendo sua equipe recuada, Guto Ferreira promoveu substituições no Sport que logo fizeram efeitos. Em jogada individual de Marquinhos, que havia entrado pouco tempo antes, a bola sobrou para o argentino Lucas Mugni, que com um leve toque encobriu o goleiro Ronaldo, empatando o jogo para a equipe pernambucana, aos 28’, dando números finais a partida.

E agora?

As duas equipes voltam a campo nos seus respectivos estaduais. Enquanto o Sport recebe a equipe do Retrô FC pelo Campeonato Pernambucano na terça (4), às 19h15, o Vitória entra em campo já neste domingo (2), pelo Campeonato Baiano contra o Vitória da Conquista, às 16h.