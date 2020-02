Com olho na Sul-Americana, Atlético-MG mira invencibilidade no Mineiro contra Tombense

Com o pensamento dividido em duas competições, o Atlético-MG entra em campo neste domingo (2), às 16h, contra o Tombense, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, no Independência. As duas equipes buscam a vitória após empatarem na última rodada da competição.

Atlético

Para a partida, o técnico do Galo, Rafael Dudamel, adiantou que entrará com um time mesclado, devido à sequência de jogos. Segundo ele, em entrevista coletiva, a rotatividade no elenco será fundamental durante o ano.

“A ideia inicial é ter algumas variantes, alternativas, na próxima partida (contra o Tombense), para ter mais dias de descanso, e de recuperação, para o jogo na Argentina, pela Sul-Americana. Mas de qualquer forma, a equipe que for jogar no domingo vai estar preparada para ganhar”.

Com isso, o atacante colombiano Dylan Borrero fará sua estreia entre os 11. Ele estava ausente das primeiras rodadas por conta de uma suspensão ocorrida ainda na Colômbia. Outra surpresa será a lateral esquerda Lucas Hernández.

O provável Atlético-MG deverá ter: Michael; Patric, Igor Rabello, Maidana e Lucas Hernández; Adriano e Ramón Martínez; Bruno Roberto, Dylan Borrero e Marquinhos; Ricardo Oliveira.

Tombense

Na equipe da Zona da Mata, o treinador Eugênio Souza admitiu que a equipe poderá jogar um pouco recuada, mas que buscará o ataque quando tiver com a bola. Ele reconhece a dificuldade de jogar no Horto, e pregou cautela ao time, mesmo com o Galo recheado de reservas.

O time que entrará em campo deverá ter: Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos; Gersinho, Cássio Ortega e Rubens.