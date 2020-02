Botafogo marca no fim, vence Vasco e segue com chances de classificação

Botafogo e Vasco se enfrentaram neste domingo (02), no Engenhão. A partida foi válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Alvinegro venceu por 1 a 0. Igor Cássio marcou o único gol da partida aos 44’ da etapa final.

Primeiro tempo

O Cruz-maltino teve a primeira oportunidade do jogo, aos oito minutos, com Andrey. O volante cobrou falta de longe, mas assustou o goleiro Gatito, que espalmou. Em seguida, outra chegada da equipe aos dez. Ribamar passou por Fernando e tocou para Vinícius, que mandou a bola na trave.

Já aos 16’, foi a vez do Alvinegro tentar o ataque. Bruno Nazário cobrou falta na área e Kanu desviou e carimbou na trave. E aos 22’ foi a vez de Alex Santana cobrar falta. O volante soltou a bomba. No entanto, a bola foi para fora. Com chances para as duas equipes, ao 32, nova chance para o Glorioso, com Bruno Nazário. O meia recebeu e mandou para fora. Todavia, foi fominha, pois poderia ter tocado para o companheiro de equipe, que estava livre.

Aos 36’, novamente a trave evitou um gol. Luis Henrique saiu em contra-ataque e tocou para Bruno Nazário, que chutou, mas a bola não entrou. No final da primeira etapa, nova chance para o Vasco. Aos 43’, Cayo Tenório bateu cruzado, Vinícius desviou e Gatito evitou o gol do Cruz-maltino.

Segundo tempo

O Vasco começou no ataque e logo no primeiro minuto ameaçou com Andrey. O volante roubou a bola ainda no campo de defesa, avançou e chutou para fora. O Alvinegro respondeu aos 11’, com Luiz Fernando. Navarro bate cruzado e a defesa do Vasco não tira totalmente. O meia do Botafogo aproveita e chuta. Mas a bola vai para fora.

O jogador teve outra oportunidade no minuto seguinte, quando cruzou rasteiro para Luis Henrique, que estava livre. No entanto, Cayo Tenório afastou o perigo. O Cruz-maltino desperdiçou uma chance incrível aos 15’, com Ribamar. Cayo Tenório cobrou falta e o atacante não conseguiu completar para o gol. Isso porque Marcelo Benevenuto fez o corte.

Aos 24’, Luis Henrique recebeu o passe e tocou para Alex Santana, que bateu para o gol. No entanto, Lucão fez boa defesa. No rebote, Bruno Nazário mandou longe do gol. O Vasco tentou com Talles Magno, aos 31’, que chutou da entrada da área. A bola desviou e foi para fora. Aos 41’, Caio Lopes recebeu a bola na intermediária e mandou para fora.

Quando a partida se encaminhava para terminar sem gols, aos 44’, Igor Cássio abriu o placar para o Alvinegro. Caio Alexandre fez o lançamento para Bruno Nazário. O atacante tocou para o companheiro que chutou para o gol. Lucão fez a defesa, mas a bola sobrou novamente com Igor, que, de peito, mandou a bola para o fundo das redes.

E agora?

Com o resultado, o Botafogo assumiu a segunda posição do Grupo A, com nove pontos. No entanto, pode ser ultrapassado por Flamengo e Portuguesa-RJ, que ainda jogam nesta rodada. Já o Vasco permanece na quarta posição do Grupo B, com apenas quatro pontos e está eliminado da Taça Guanabara.

Agora as equipes mudam suas atenções para outros campeonatos. Na próxima quarta-feira (05), o Alvinegro enfrenta o Caxias-RS, no Centenário. A partida, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, será às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Cruz-maltino recebe o Oriente Petrolero, da Bolívia, em São Januário. O duelo é válido pela ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

O Campeonato Carioca volta a ser o foco no próximo final de semana. No domingo (09), o Botafogo tem o clássico com o Fluminense. A partida será no Maracanã, às 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Vasco, já sem chances de classificação, encara a Portuguesa-RJ. Os confrontos são válidos pela sexta rodada da Taça Guanabara, a última antes das semifinais.