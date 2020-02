"Explodi de alegria", diz Alberto Valentim após vitória heróica contra o Vasco

Na tarde deste domingo, no estádio Nilton Santos, o Botafogo derrotou Vasco por 1 a 0, com gol de Igor Cássio, no fim do jogo. Com a vitória, o time de Valentim elimina o Cruzmaltino na Taça Guanabara e se mantém na briga pela classificação.

Durante a coletiva, o treinador Alvinegro falou sobre sua emoção na hora do gol:

"Minha comemoração, um gol no final, explodi de alegria porque eu queria muito essa vitória para nosso torcedor, queria muito essa vitória para nosso elenco, para nossa diretoria. Os jogadores merecem. Então, essa comemoração forte, bati no peito várias vezes, porque eu estava muito feliz. E estou muito feliz – declarou em entrevista coletiva, após a partida."

Questionado sobre a dificuldade da partida e como o Botafogo mudou sua postura na hora de atacar, Valentim afirmou que pediu mais verticalização nos passes e que a partida foi bem equilibrada:

"Foi um jogo equilibrado, com oportunidades clara de gols para nós. Nós mandamos duas bolas na trave, uma para nós matarmos o jogo com o Luis Henrique, a bola passou perto, o Lucão fazendo algumas boas defesas. E o Vasco chegou também. A primeira bola na trave do jogo foi deles. A gente sabia que ia ser difícil, como eu falei antes, mas eu fiquei muito satisfeito com a atuação da equipe, porque nós fomos guerreiros até o final.

"O que eu enxerguei no primeiro tempo foi o seguinte: nós estávamos errando alguns passes e, algumas vezes, procurando verticalizar quando não cabia ainda a jogada. Foi um pedido meu na parada técnica e, depois, no intervalo. A ideia é nós fazermos posse sim, mas procurar verticalizar porque temos jogadores com características para isso. No segundo tempo, a ideia era a mesma, posse, posse, fizemos quase 400 passes hoje, mas a ideia de achar no momento certo essa jogada na vertical. O Vasco marcou também, se defendeu bem, com jogadores rápidos lá na frente. Então dificultou nosso jogo ofensivo."