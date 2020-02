Teste de alto nível: Bragantino e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão

No domingo (2), o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras no Estádio Nabi Abi Chedid, às 16h, em jogo válido pelo Paulistão. Esse jogo marca o encontro de dois times badalados, sendo o Braga que ainda não venceu e o Verdão que não perdeu.

Thiago Duarte Peixoto será o árbitro do jogo, com os bandeirinhas Marcelo Carvalho Van Gasse e por Neuza Ines Back. Para esse jogo, todos os ingressos foram vendidos. São 10.600 torcedores do Braga e 1.200 do Palmeiras.

Braga necessita da vitória

O Red Bull Bragantino, com um elenco jovem mas caro, ainda não venceu na temporada. Na lanterna do Grupo D, o Braga tenta a vitória, mas tem dois empates e uma derrota no Paulistão.

Para essa partida o Bragantino não terá Artur, com um problema muscular. Artur chegou ao Bragantino após ser vendido pelo Palmeiras.

O provável Bragantino, ainda com a dúvida entre Ytalo e Alerrandro para o comando do ataque, é: Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Uillian Correia, Claudinho, Bruno Tubarão e Thonny Anderson; Ytalo (Alerrandro).

Um teste de Série A

Com duas vitórias e um empate, o Palmeiras é o vice-líder do Grupo B do Paulistão. O Palmeiras goleou Oeste e Ituano, mas em seu teste contra um time de Série A, o São Paulo, apenas empatou sem gols. Jogar contra o Braga será mais um teste para o nível do elenco alviverde.

Os desfalques para essa partida são Bruno Henrique e Vitor Hugo, ambos em transição física após se lesionarem. O Verdão também tem uma novidade para o elenco: o lateral Matías Viña, contratado na última sexta-feira (31). Todos os detalhes e análise sobre a contratação estão aqui.

O provável Palmeiras, ainda com a dúvida sobre jogar Gabriel Veron ou Gustavo Scarpa, é: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Gabriel Veron (Gustavo Scarpa), Dudu e Luiz Adriano.