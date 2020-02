Red Bull Bragantino derrota Palmeiras e conquista sua primeira vitória no Paulistão

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentaram neste domingo, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2020. A equipe comandada por Felipe Conceição venceu por 2 a 1, com gols de Uillian Correia e Ytalo. Dudu descontou para os visitantes.

Por mais que o Red Bull Bragantino entrasse em campo com uma das piores campanhas no Paulistão, foram os donos da casa que criaram as primeiras chances. Entretanto, o time do interior não concluía com muita efetividade. A primeira chance real de gol aconteceu aos 19 minutos. Claudinho recebeu e mandou uma bomba, obrigando a Weverton fazer grande defesa. No rebote, Bruno Tubarão finalizou, mas a bola desviou em Victor Luis e explodiu na rede, mas do lado de fora.

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 33 minutos. Ytalo recebeu na área, fez o papel de pivô e tocou de calcanhar para Uillian Correia, que saiu na cara do gol. O volante dominou e finalizou para fazer o primeiro gol da partida. O time de Felipe Conceição quase ampliou na sequência. Aos 36, Ytalo recebeu na entrada e mandou uma bomba. Weverton deu o rebote, mas Felipe Melo afastou a bola da área.

Pressão alviverde e pênaltis

O que o Palmeiras não fez nos primeiros 45 minutos conseguiu executar logo no primeiro minuto da segunda etapa: criar uma chance clara de gol. A bola sobrou para Luiz Adriano dentro da pequena área e, sem marcação, finalizou para o gol, mas Julio César fez uma grande defesa e evitou o empate. Na sequência, o Red Bull Bragantino puxou contra-ataque e Edimar foi derrubado por Zé Rafael dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Ytalo foi para a cobrança e converteu. 2 a 0!

Aos oito minutos, a equipe de Vanderlei Luxemburgo quase diminuiu. Lucas Lima cobrou falta e a bola estava quase entrando, mas Julio César se esticou inteiro e mandou para escanteio. Aos 16, mais uma chance para o Palmeiras. Após jogada individual de Dudu, o atacante rolou para Lucas Lima na entrada da área. Sem marcação, o meia chegou batendo de primeira, mas pegou mal na bola, facilitando a defesa do goleiro.

O time da capital paulista desperdiçou sua maior chance de gol aos 24 minutos. Marcos Rocha recebeu na linha de fundo e cruzou para o meio da área. A bola chegou em Dudu e, mesmo sem marcação e sem goleiro, o atacante do Palmeiras desperdiçou a oportunidade de diminuir o placar.

O Palmeiras teve um time marcado a seu favor aos 31 minutos. Edimar tentou dominar um lançamento dentro da área, mas o lateral se atrapalhou e deixou Willian na cara do gol. Para evitar um possível gol, o lateral puxou o atacante do Palmeiras e cometeu o pênalti. Dudu foi para a cobrança e diminuiu. Esse foi o primeiro gol do atacante na temporada.

E agora?

O Red Bull Bragantino conquistou sua primeira vitória no Paulistão e chegou a cinco pontos. Além disso, o time do interior paulista assumiu, de maneira provisória, a segunda colocação do grupo D. Já o Palmeiras conheceu sua primeira derrota na competição e estaciona na segunda posição do grupo B, com sete pontos. Caso o Novorizontino vença o São Paulo na próxima segunda-feira (3), o time do interior toma a vaga do Palmeiras.

Próximos confrontos

O Red Bull Bragantino volta a entrar em campo somente na sexta-feira (7), contra o Mirassol, no Campos Maia, em Mirassol, às 21h30. Já o Palmeiras enfrentará a Ponte Preta no próximo sábado (8), no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h30.