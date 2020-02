Janderson lamenta expulsão após comemorar gol contra o Santos: “Esqueci que estava com um cartão”

Corinthians e Santos se enfrentaram neste domingo (2), na Arena Corinthians, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2020. Mesmo com um a menos, a equipe de Tiago Nunes venceu o time da baixada por 2 a 0, com gols de Everaldo e Janderson.

Na comemoração do segundo gol, Janderson foi comemorar com a torcida, mas, segundo a regra, foi advertido com um cartão amarelo e, consequente, expulso, já que estava com uma advertência. Após a partida, o jogador comentou sobre sua expulsão.

“Infelizmente esqueci que estava com um cartão amarelo. Na empolgação de fazer um gol no clássico, fui comemorar, mas eles falaram para eu ficar tranquilo que eles iam correr por mim. É uma regra, não tem o que reclamar, estou errado”, afirmou.

O próximo compromisso do Corinthians na temporada é contra o Guaraní, do Paraguai, pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (5). O primeiro confronto da fase preliminar é fora de casa. O atacante ainda enfatizou que é necessário focar no próximo desafio.

“Agora é focar na Libertadores na quarta-feira”, finalizou Janderson.