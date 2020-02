Muriel lamenta derrota e prega trabalho no Fluminense: "Continuamos em construção"

No duelo de líderes dos seus grupos Fluminense e Boavista se enfrentaram no Maracanã. Dono da melhor campanha, até agora, no Campeonato Carioca, o Tricolor das Laranjeiras acabou sendo derrotado para o alviverde e perdeu a primeira partida no ano.

Com alguns titulares poupados, o time do técnico Odair Hellmann teve uma atuação ruim, com pouca inspiração e saiu de campo com o revés de 1 a 0. Com gol de Caio Dantas o Verdão de Saquarema comandado pelo técnico Paulo Bonamigo encaminhou a vaga para as semifinais da Taça Guanabara.

Depois do jogo o goleiro Muriel falou sobre evoluir com os erros.

"Hoje não fomos feliz no jogo. Não é porque quando ganha está tudo bem, quando perde está tudo errado. Continuamos em construção. Temos uma decisão pela Sul-Americana. Vamos ver o que pode melhorar para entrar com tudo no próximo jogo."

O camisa 27 também elogiou o adversário e admitiu que faltou intensidade para o Tricolor.

"Acho que dentro da proposta do jogo, o Boavista foi feliz naquilo que eles propuseram, que eles pensaram para esse jogo. A gente não conseguiu imprimir a intensidade dos outros jogos. Mas isso vai acontecer, a gente não é máquina, a gente não vai conseguir jogar no nosso máximo todos os jogos. Seguimos trabalhando."

Na última rodada Fluminense e Boavista decidem a classificação para as semifinais contra Botafogo e Volta Redonda respectivamente.