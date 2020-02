Já eliminados da Taça Guanabara, Macaé vence Cabofriense com gol contra

O Macaé foi à Nova Friburgo para enfrentar a Cabofriense no clássico do Norte Fluminense. Nesta segunda-feira (3), a equipe da cidade do Petróleo deixou a lanterna do Grupo B após a vitória por 1 a 0 sobre os visitantes através do gol contra de Igor.

Pressionados, as duas equipes entraram em campo para fugir da seletiva estadual em 2021, subindo de posição em seus respectivos grupos. No grupo A, a Cabofriense já havia saído da última posição depois de vencer o Vasco em São Januário, porém a equipe amarga apenas a quinta colocação na chave.

Por outro lado, os mandantes que recém subiram da seletiva, tentam evitar o caminho de volta. Sem vitórias até então, o Macaé era o último colocado no grupo B com apenas um único ponto.

O jogo

A Cabofriense esbarrou nas chances perdidas. Logo no começo do primeiro tempo, o time praiano teve duas bolas na trave, e mesmo controlando a partida, uma falha defensiva comprometeu a soma de pontos do time de Cabo Frio.

O gol do jogo veio após um cruzamento na área para o atacante Alexandro, que mesmo disputando a bola, perdeu o cabeceio para Igor, que se enrolou com a bola e jogou para dentro do próprio gol nos minutos finais.

Tabela

Com a vitória o Macaé sobe para a quinta colocação do grupo B com quatro pontos. O Resende que enfrenta o Flamengo no Maracanã é o novo lanterna da chave, enquanto no grupo A, a Cabofriense se mantém com 3 pontos, também no quinto lugar.