Volta Redonda se impõe em casa, vence Portuguesa e lidera Grupo B

Na noite desta segunda-feira, 3, o Volta Redonda recebeu a Portuguesa no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e fez valer o mando de campo mais uma vez. A equipe da casa venceu por 2 a 0, debaixo de forte chuva, e deu um importante passo rumo à vaga nas semifinais da Taça Guanabara.

O jogo iniciado às 18h começou em ritmo lento, com o gramado pesado em virtude das chuvas. Na primeira etapa da partida, a Portuguesa levou mais perigo ao gol de Douglas Borges. Maicon Douglas e Romarinho pararam em boas defesas do arqueiro aos 30 e aos 50 minutos do primeiro tempo.

No intervalo, Luizinho Vieira fez ajustes táticos que deram ao Voltaço uma nova cara. A drenagem do campo também atuou para que a bola rolasse com menos dificuldade. Logo no início, o Volta Redonda começou a tomar a iniciativa do jogo e pressionou a Portuguesa, com trocas de passe cada vez mais incisivas.

Aos 9 minutos, Marcão, zagueiro da Lusa, cometeu pênalti em Bernardo e foi punido com o segundo amarelo, seguido da expulsão. João Carlos, agora artilheiro do campeonato, não desperdiçou e deixou o Voltaço na frente. A pressão não parou aí. A equipe da casa persistiu em não dar espaços ao adversário, continuou amassando a Portuguesa e foi recompensado. Aos 33, após uma bola levantada na área e a saída errada do goleiro Max, Bruno Barra marcou um golaço de voleio.

Como vem se comportando nos últimos jogos, o Volta Redonda não perdeu a intensidade, mesmo com a vantagem no placar. Ainda deu tempo do ex-Volta Redonda, Luiz Gustavo, ser expulso. A chuva voltou a castigar o gramado e o placar ficou assim: Volta Redonda 2x0 Portuguesa.

Com o resultado, o Voltaço fica na liderança do Grupo B da Taça Guanabara e agora depende só de si mesmo para ficar com a vaga na semifinal. O próximo compromisso acontece no próximo sábado, dia 8, na Arena Bacaxá, contra o Boavista. Já a Portuguesa fica na quarta colocação do Grupo A e depende de uma série de resultados para se classificar. O adversário final neste turno é o Vasco, no domingo, 9.