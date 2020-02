Time principal do Flamengo retorna e tem o já eliminado Resende como adversário

Resende e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (03), no Maracanã, às 20h (horário de Brasília). O confronto é válido pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta fase, os clubes do Grupo A duelam contra os do Grupo B.

Resende não venceu ainda e já está eliminado

A equipe possui apenas dois pontos e é o quinto colocado do Grupo B. Portanto, não tem mais chances de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Nas quatro partidas disputadas, ficou no empate sem gols com o Boavista, empatou em 1 a 1 com o Bangu e foi derrotado pela Portuguesa-RJ, por 1 a 0, e pelo Botafogo, por 2 a 1, de virada.

Ainda em busca da primeira vitória na competição, o Alvinegro do sul fluminense não deve ter grandes mudanças em relação à formação que enfrentou o Botafogo, na rodada passada, e chegou a estar na frente no placar. Geovani, o autor do gol contra o Glorioso, é a referência técnica da equipe comandada pelo treinador Edson Souza. Além disso, não há suspensos nem lesionados para a partida.

A provável escalação é: Ranule; Dieguinho, Eduardo Grasson, Kevyn, Murilo Henrique; Rezende, Vitinho, Zizu, Geovani, Caio Cézar, Thaun.

Flamengo terá a estreia dos titulares

O Rubro-negro é o terceiro colocado do Grupo A, com sete pontos conquistados. Precisa vencer para voltar à zona de classificação para a próxima fase da competição. Nas quatro primeiras partidas, ficou no 0 a 0 com o Macaé na estreia, superou o Vasco por 1 a 0 e o Volta Redonda por 3 a 2, e vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense.

Após atuar com sua equipe sub-23 nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a equipe que entrará em campo nesta segunda-feira será o time-base da temporada passada. O único desfalque é Rodrigo Caio, com um corte profundo no joelho. Além disso,Léo Pereira ainda não está regularizado. O trio de ataque Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol está confirmado.

A provável escalação é: Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Thuler, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Retrospecto

Ao todo, foram 12 jogos entre as equipes, com vantagem do Rubro-negro, com nove vitórias, contra apenas duas do Resende. Além disso, ocorreu um empate. O último encontro ocorreu em 23 de janeiro de 2019, no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara. As equipes empataram em 1 a 1. Joseph abriu o placar para o Resende e Henrique Dourado igualou o placar.

Arbitragem

O árbitro Diego da Silva Lourenço comanda a partida. Seus assistentes serão Gustavo Motta Correia e Rafael Gomes Rosa.