Em noite de estreias, Grêmio massacra Esportivo no Gauchão 

O Grêmio enfrentou o Esportivo com a possibilidade de se classificar para a próxima fase do Gauchão 2020, para isso ocorrer bastava uma vitória simples dentro da Arena. No entanto, o Tricolor aplicou uma goleada de 5 a 0. A porteira começou com Éverton, Luciano, Paulo Miranda, Diego Souza e Alisson

Assim o time da casa iniciou com muita ofensividade e logo aos 6 minutos abriu o placar, após Maicon encontrar Éverton, que tabelou com Thaciano e chutou rasteiro.

Após abrir o placar, o Tricolor gaúcho cadenciou mais o jogo, criando algumas boas chances e correndo perigo somente nas bolas paradas da equipe de Bento Gonçalves. Aos 39' a vantagem gremista foi ampliada, em jogada pela direita Alisson finalizou, a bola desviou na zaga e sobrou para Luciano que driblou o goleiro.

Com a vantagem, o Grêmio diminuiu o ritmo mas mesmo assim, pela diferença técnica, chegava com perigo ao gol do goleiro Renan. Sem correr riscos na defesa, Renato aproveitou para testar opções, assim tirou Thaciano e colocou o estreante Diego Souza.

Aos 21' do segundo tempo, Alisson cobrou falta no meio da área e Paulo Miranda subiu mais alto que todo mundo para marcar o terceiro gol. Após o tento, o comandante gremista promoveu nova alteração colocando Thiago Neves na vaga de Luciano. As mexidas deram resposta e em menos de 10 minutos em campo Diego Souza marcou seu primeiro gol pelo Grêmio após cruzamento de Bruno Cortez na segunda trave.

Para completar as estreias Renato promoveu a entrada de Orejuela e tirando Victor Ferraz. Perto do fim do jogo, o time da casa conseguiu marcar seu quinto gol, após cobrança de falta muito forte de Lucas Silva, Alisson aproveitou o rebote. Assim, o Grêmio fez a maior goleada do Gauchão 2020 vencendo por 5 a 0.

O próximo confronto do Grêmio é contra o Aimoré fora de casa, domingo (09) as 16 horas. Enquanto o Esportivo, já sem chances de classificação, enfrenta o Caxias dentro de casa, também as 16 horas de domingo.