Em duelo de invictos, São Paulo e Novorizontino se enfrentam no Morumbi

Fechando a 4ª rodada do Paulistão, o São Paulo recebe o Novorizontino no Morumbi nesta segunda-feira (3), às 20h. A partida será entre alguns dos invictos que ainda restam no Campeonato Paulista.

O juiz da partida será Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, sendo auxiliado por Vitor Carmona Metestaine e Enderson Manoel Turbiano da Silva.

Diniz tem a chance de repetir o time

No grupo C, o São Paulo lidera com folga. São sete pontos ganhos, contra três da Inter de Limeira e do Mirassol, além dos dois conquistados pelo Ituano que vem na lanterna e já jogou na rodada.

Ainda sem Gabriel Sara, Rojas, Walce e Helinho, lesionados, e Antony e Igor Gomes com a seleção, o São Paulo terá a chance de repetir o time que bateu a Ferroviária. A dúvida ainda é no posicionamento de Pablo e Pato, para saber quem jogará no comando do ataque e quem jogará aberto pela esquerda.

O provável Tricolor é: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Vitor Bueno, Pato e Pablo.

Querendo se manter como melhor defesa

No grupo B, o Novorizontino está em terceiro lugar, com sete pontos. Acima estão Santo André e Palmeiras, com nove e sete pontos respectivamente, mas eles já jogaram na rodada. É a chance de o Tigre assumir a ponta do grupo B.

Abaixo está o Botafogo-SP, com apenas um ponto. Sem desfalques, o Novorizontino joga também para se manter como melhor defesa da competição. Esse posto era dividido com o Palmeiras, mas o Verdão perdeu por 2 a 1 para o Bragantino e agora apenas o Tigre não levou gols.

O provável Novorizontino é: Oliveira, Celsinho, Everton Sena, Bruno Aguiar e Paulinho; Adilson Goiano, João Pedro e Higor Leite; Cléo Silva, Felipe Marques e Thiago Ribeiro.