Goleiro Douglas Friedrich pede atenção e cautela para Bahia não ser surpreendido pelo River-PI

Nesta quarta-feira (05), o Bahia entrará em campo contra o River-PI, às 21h30, no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina/PI. O duelo marca a estreia do Tricolor na Copa do Brasil e o início de outra competição importante para time.

O goleiro Douglas Friedrich, no desembarque da equipe de Roger Machado no aeroporto Senador Petrônio Portella, falou brevemente com a imprensa que aguardava os jogadores. O arqueiro do Esquadrão de Aço disse que mesmo com a vantagem do empate é preciso ter muita cautela com o adversário e assim conseguir levar o triunfo para casa.

"Vamos enfrentar uma equipe motivada, jogando em casa, que vem de um resultado importante. Na Copa do Brasil é um jogo muito perigoso, não se tem outra chance e se define em um só jogo. Estamos em um grupo preparado, consciente e maduro para caminhar na competição, que almeja coisas grandes. Particularmente, conheço pouco e ainda não tive tempo de analisar individualmente e coletivamente a equipe do River. Vamos fazer isso hoje e amanhã, mas sabemos que no futebol brasileiro toda equipe tem jogadores de qualidade. Todo mundo hoje tem uma questão tática boa. Sabemos que não tem nenhuma equipe boba nem fácil de ser batida, ainda mais nesse formato de competição, fora dos nossos domínios e em uma partida única. Devemos estar muito atentos e preparados para que a gente não seja surpreendido pela equipe do River", concluiu.

O Esquadrão de Aço faz uma única atividade tática, que vai servir como preparatório para o primeiro jogo na competição nacional. O treino será realizado na tarde desta terça-feira (4), às 16 horas, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI. Para a partida contra o Galo Carijó, o Bahia tem a vantagem de se classificar com simples empate, uma vez que está melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (RNC/CBF) em relação ao River.