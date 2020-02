Exclusivo: Renan Rocha projeta estreia positiva do Boa Esporte na Copa do Brasil

Na quarta-feira (05), inicia uma das competições que mais agitam os torcedores, isso porque são 91 times participantes que estão espalhados por todo território brasileiro. Uma das partidas será entre o Boa Esporte e o Vilhenense, ambas equipes sonham em fazer bonito, garantir a vitória e seguir para próxima fase da competição.

Em entrevista exclusiva à Vavel Brasil, o goleiro Renan Rocha falou da importância do triunfo para a equipe e das dificuldades que terão pela frente. Lembrando que no ano passado o Boa Esporte deu adeus logo na primeira fase ao perder para o Foz do Iguaçu de 1 a 0. Perguntado sobre a estreia da equipe mineira, o atleta tem as melhores expectativas para o duelo.

“Vamos pra esse jogo buscar a classificação, sabendo das dificuldades que vamos encontrar lá, mas também conscientes que precisamos fazer um bom jogo pra voltar de lá classificados”.

O arqueiro é um dos atletas mais experientes no elenco, remanescente do ano passado. E como não poderia ser diferente ele tem noção das habilidades e problemáticas do time, mesmo assim ele acredita que o elenco está confiante para a estreia na Copa do Brasil.

“Confiante sim, mas não achando que o jogo será fácil, ainda mais que temos o exemplo do que aconteceu no ano passado e fomos eliminados logo no primeiro jogo”.

O elenco vai enfrentar uma jornada rumo a Vilhena (RO), iniciando por uma viagem para São Paulo e em seguida um voo rumo para capital de Roraíma. Uma viagem bem cansativa, no entanto, terão em mãos a vantagem do empate. Pensando nisso, Renan Rocha afirmou que o torcedor pode esperar um grande jogo.

“Temos a vantagem do empate, só que se jogar só para se defender não é um bom plano, então vamos lá pra fazer um grande jogo e tentar vencer a partida”.

Em números de gols, o Boa Esporte não está tão eficiente até o momento em três jogos oficiais, a equipe mineira não balançou as redes. No quesito levar gols, o número também é abaixo comparado a outros times. Renan tranquiliza a torcida e destaca a união do elenco.

“Somos um grupo e dependemos de todos os setores para desempenharmos nosso trabalho bem, vamos atacar e defender todos juntos, para que possamos dar essa classificação a torcida”.

A Copa do Brasil como já dito anteriormente é uma competição muito valorizada pelas equipes participantes, seja pela visibilidade ou pelo prêmio. Uma pergunta que todo torcedor do Boa Esporte gostaria de fazer é até onde o time espera chegar

“Há grandes equipes com investimentos bem maiores, vamos tentar chegar o mais longe possível, quem sabe passarmos por uma equipe grande, e ter uma boa visibilidade para buscarmos espaços em grandes equipes”.

A primeira fase da competição será em jogo único, onde o time pior colocado na ranking da CBF tem o mando de campo e o melhor joga pelo empate.