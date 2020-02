Atacante Élber projeta dificuldades na estreia do Bahia pela Copa do Brasil contra River-PI

Nesta segunda-feira (03), o Bahia arrumou as malas e embarcou rumo a cidade de Teresina, no Piauí, onde fará sua estreia na Copa do Brasil diante do River. Ainda no aeroporto, antes do embarque o atacante Élber concedeu uma entrevista à imprensa presente no local.

O dono da camisa 7 falou da importância do jogo para o Bahia e faz questão de não exaltar a vantagem de empate. Lembrando que na edição anterior, a equipe baiana seguiu até as quartas de final da competição.

"Sem dúvida. Jogo eliminatório, sabemos que vai ser difícil. Vieram de um grande jogo na Copa do Nordeste. Sabemos o que vamos enfrentar, temos a opção do empate... Mas não temos que nos apegar a isso e fazer o nosso futebol, colocar a bola no chão e saber o que a gente vem treinando para sair com a classificação".

Élber também aproveitou a oportunidade para explicar a decisão da diretoria em antecipar a viagem e para ele foi uma decisão acertada devido a distância.

"É uma viagem desgastante, um pouco longe. Vai dar tempo de estar todo mundo descansado para fazer um bom jogo na quarta e buscar uma classificação".

O Esquadrão de Aço chega para o duelo embalado por causa triunfo na Copa do Nordeste e com a vantagem do empate diante dos donos da casa.