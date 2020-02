Sonhando com Tri da América, Internacional da pontapé inicial diante do Universidad do Chile

O sonho de pintar novamente a América de vermelho e branco inicia nesta terça-feira (4) para o Internacional. No Chile, a equipe enfrenta o Universidad de Chile pela segunda fase da Libertadores da América. A bola rola às 18h.

Esse é o primeiro confronto da disputa. A próxima partida está agendada para o dia 11, no Beira-Rio. Quem garantir vaga na próxima fase enfrenta o vencedor entre Tolima e Macará.

Mistério no meio

O Inter vem de empate no Gauchão. No sábado, a equipe não saiu do 0 a 0 com o Ypiranga. Ainda assim, é líder do Grupo A, com 10 pontos.

Na tarde da última segunda, de portões fechados, já no Chile, o técnico Eduardo Coudet ajeitou os últimos detalhes da equipe. O mistério fica no meio de campo. Rodrigo Lindoso disputa vaga com Thiago Galhardo, mas deve ser o escolhido.



Provável escalação colorada: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés; Musto; Edenilson, Rodrigo Lindoso e Patrick; D'Alessandro e Paolo Guerrero.

Força no ataque

O Universidad de Chile é o quinto colocado no Campeonato Chileno, com três pontos. A equipe vem de goleada sobre o Curicó Unido, por 5 a 1.

A defesa colorada precisará ficar atenta com atacante Larrivey. Ele foi o autor de quatro gols da goleada.

A provável escalação da LaU tem: De Paul; Rodríguez, González, Del Pino Mago e Beausejour; Cornejo, Galani, Pablo Aránguiz e Montillo; Henríquez e Larrivey.