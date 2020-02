Em jogo polêmico, São Paulo e Novorizontino empatam no Morumbi

A noite dessa segunda feira (3) no Morumbi foi marcada pelo protagonismo de figuras que não fazem parte do elenco do São Paulo, tampouco do Novorizontino: o trio de arbitragem.

Isso se deu porque ainda no primeiro tempo, Alexandre Pato, que atuou como centroavante, balançou as redes por duas vezes. No entanto, a arbitragem anulou os gols. A decisão revoltou torcida e elenco do São Paulo, pois o atacante estava em posição legal.

Ainda na primeira etapa, em lance questionável, Vitor Bueno é derrubado na área. O juiz não marca o pênalti.

Já no segundo tempo, o time da casa seguiu pressionando, criando boas chances com Reinaldo (bola no travessão), Pablo (defesa do goleiro e desvios), Hernanes (desvios) e Pato (desarmes).

E novamente, o Tricolor saiu em desvantagem após lance de finalização de Arboleda e bola na mão de um dos jogadores da linha de defesa da equipe visitante. O juiz também não marca o pênalti.

Já no lance do gol do adversário, num rápido contra ataque, Higor Leite abre o placar aos 25 minutos do segundo tempo.

O empate do São Paulo veio aos 40 minutos com Brenner, que entrou no lugar de Pato, após cruzamento de Vitor Bueno para decretar o placar igual no Morumbi.

Com isso, o Tricolor permanece na liderança do Grupo C, com oito pontos.