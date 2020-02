Exclusivo: volante do Ypiranga, Clayton Júnior estuda empate com Internacional pelo Gauchão

Em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Internacional e o Ypiranga entraram em campo dispostos à garantir o triunfo. A partida do estadual teve as duas equipes invictas na competição, já que ambas venceram os três duelos anteriores.

O Canarinho na segunda etapa do jogo surpreendeu o Colorado, sendo mais ofensivo, tendo maior domínio e com lances perigosos de bola parada, tanto que quase balançou as redes.

Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, o volante Clayton Júnior, avaliou o desempenho do time no confronto e destacou que o erro foi se manter na defensiva, o que acabou chamando o adversário para o jogo.

"Achei que o time foi bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, recuamos muito e eles tiveram mais posse de bola. Mas no geral, fomos bem".

O empate acabou decepcionando os torcedores das duas equipes que almejam o triunfo. Mas tanto o Internacional quanto o Ypiranga garantiram vaga nas semifinais antecipadamente. Para Clayton Júnior, o resultado foi bom, mas poderia ter fechado a rodada positivamente.

"Foi uma partida muito equilibrada. Eles tiveram mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo, uma chance clara de gol e não fizeram. E nós, quando encaixamos a marcação, melhoramos na parte tática, ficamos mais com a bola e tivemos algumas chances de gol, porém, não fomos efetivos também. Mas sempre fica um gosto de que poderia ser melhor".

O Canarinho retornou à elite do futebol gaúcho após o título da Divisão de Acesso, contra o Esportivo em 2019. E as expectativas de voos altos são bem presentes, o time quer permanecer na elite e quem sabe até chegar a final do estadual. O dono da camisa 8 projeta que no próximo confronto mesmo com a vaga na semi garantida, o time vai buscar a vitória.

"Expectativa é a melhor possível de irmos até Caxias pra enfrentar o Juventude e fazer mais um grande jogo, contra um adversário muito qualificado. Apesar de já estarmos classificados para as semifinais do primeiro turno, vamos pra lá em busca de mais uma vitória, sempre respeitando nossos adversários".

Questionado sobre a campanha até o momento do Ypiranga que ocupa a vice-liderança com 10 pontos mesmo número do Internacional (líder), mas a diferença fica por conta do saldo de gols. Clayton ressaltou o fato da invencibilidade no estadual, salientou que existem uns pontos que podem melhorar e claro que espera chegar longe nessa temporada.

"Começamos muito bem o campeonato, com 3 vitórias e 1 empate em 4 rodadas. Classificamos com uma rodada de antecedência para as semifinais do primeiro turno. Muitas coisas a melhorar e evoluir ainda, acredito que podemos chegar muito longe na competição e almejar grande".

O Ypiranga visitará o Juventude no próximo domingo (09), a bola vai rolar às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O jogo é válido pela quinta e última rodada da primeira fase do Gaúchão.