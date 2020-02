Tradicionais estádios do Rio de Janeiro - pt.1: Moça Bonita

Antes de começar o texto, é necessário pontuar que esse jornalista que vos fala é um grande entusiasta de conhecer estádios pelo Brasil e pelo mundo. Já tendo visitado cerca de 16 diferentes em território nacional, nos estados de Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E possuindo uma lista com mais de 100 estádios para conhecer. Procuro ir sempre na torcida mandante e só vou de visitante quando é jogo do meu time fora do estado.

Dito isso, resolvi aproveitar o Campeonato Carioca 2020 para conhecer diversos estádios. Consegui ir a três muito tradicionais: Estádio de Moça Bonita, em Bangu, Estádio Conselheiro Galvão, em Madureira, e Estádio Édson Passos, em Mesquita.

Contarei a experiência numa série de três textos. A primeira delas será sobre Moça Bonita, ou melhor dizendo, Estádio Proletário Guilherme da Silveira.

Bangu x Volta Redonda

Demorou cerca de 2h30 o deslocamento de São Gonçalo, onde moro, para Bangu. Mas não foi tão difícil de chegar, um ônibus e trem e já estava na porta do estádio. Logo encontrei na bilheteria, ingressos a partir de R$20 inteira e R$10 meia entrada. Aliás, para minha surpresa encontrei mais de 80 torcedores do Volta Redonda, numa quarta-feira à tarde em Bangu.

Dizem que Bangu é um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, e aparentemente é verdade. Estava a 15 minutos no local e já tinha bebido uma garrafa de água e querendo comprar outra. Para amenizar o calor, precisei tirar a camisa do Ajax que vestia, já que não tenho uma do Bangu e uma oficial estava a venda a R$170 no estádio.

A partida teve início e com ela pude notar que a arquibancada estava dividida. De um lado, os torcedores mais jovens, no Sol, e que não paravam de cantar. Do outro, os torcedores mais velhos, na sombra, e que não paravam de reclamar do treinador. Era a quarta partida do Bangu no Carioca e até então havia conseguido dois empates e uma derrota.

Torcedores mais velhos na sombra, enquanto mais novos ficam no Sol (Foto: Edilson Dias)

Os torcedores do Volta Redonda descobriram que a partida estava sendo televisionada. Com isso, dois fanáticos resolveram ficar em pé no Sol, de forma que apareceriam na televisão. Depois de um tempo mais uns 15 torcedores se juntaram aos dois guerreiros que estavam pegando um bronzeado em Bangu.

Obviamente, sentei perto dos torcedores mais velhos na sombra. O jogo estava num ritmo lento, nenhuma das equipes criava grandes chances. Durante a parada técnica, pude perceber que um dos torcedores do Bangu começou a xingar e provocar o meia Bernardo do Volta Redonda, que olhava por diversas vezes para a arquibancada procurando quem estava o xingando.

Depois dos 30 minutos a partida melhorou e algumas chances foram criadas pelo Alvirrubro. Mas era nítido a falta de qualidade para concluir as jogadas. O técnico, Eduardo Allax, que vinha recebendo reclamações desde o início da partida, mexeu na equipe ainda na primeira etapa, trocou um lateral por outro. No primeiro lance do substituto, ele isolou a bola. Mostrando que os problemas continuavam.

Final da primeira etapa e muitas vaias para a atuação da equipe do Bangu. Confesso que me preocupei com um dos torcedores mais velhos, que não parou de xingar um minuto sequer e naquele calor poderiam ter algum problema de saúde.

Aproveitei o intervalo para descobrir onde era o banheiro e encontrei uma mina de ouro: BEBEDOURO COM ÁGUA GELADA. Mas tinha um problema, o gosto de terra da água que vem atormentando os moradores do Rio de Janeiro. Então voltei para o meu assento e comprei um copo por R$4, preço justo.

Hidrate-se! (Foto: Edilson Dias)

Na volta do intervalo, pude perceber uma criança feliz porque seu pai jogaria do lado em que ele estava. Era o número 6 do Bangu. Assim que rolou a bola, a criança incentivava, enquanto os torcedores continuavam com a reclamação.

Com o passar do tempo e o 0 a 0 no placar, o técnico do Bangu sofria cada vez mais pressão das arquibancadas. Um torcedor em especial me chamou a atenção, ele reclamava incessantemente da zaga do banguense e insistia para que Eduardo colocasse Bruno em campo. Mas o detalhe é que a zaga do Bangu estava muito bem na partida, ninguém entendia o motivo da reclamação do senhor.

Quando todos esperavam o fim da partida, pênalti para o Volta Redonda aos 47 do segundo tempo. Foi o estopim para aqueles torcedores que estavam cantando o jogo inteiro perdessem a paciência e se juntassem aos mais velhos nos xingamentos.

O presidente virou alvo, e teve o nome gritado de maneira sarcástica. Eduardo Allax foi chamado de burro e teve sua demissão pedida pela torcida. E o Volta Redonda abriu o placar com João Carlos cobrando o pênalti. 1 a 0, que fez os 80 torcedores do Voltaço, que viajaram mais de 120km, voltarem pra casa felizes.

Após quatro rodadas, o Bangu segue sem vencer no Carioca e agora se vê em perigo de ser um dos piores na classificação geral. O que pode colocá-lo para disputar a Seletiva em 2021. A saída do estádio foi tranquila, e na volta para casa peguei o trem com diversos torcedores indo para o Fla-Flu no Maracanã.

Na próxima reportagem: A boa estrutura do estádio Conselheiro Galvão do Madureira. Estará disponível na próxima sexta-feira (07).

