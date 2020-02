Arthur Rezende projeta temporada vencedora para Bahia 

O jogador Arthur Rezende, de 25 anos, que chegou ao Bahia com a função de integrar o elenco do time de transição que disputa o Campeonato Baiano, esteve junto do time principal nos trabalhos da pré-temporada.

Após o empate diante do Jacuipense no último domingo (02), o jovem atleta foi elogiado pelo técnico Dado Cavalcanti, lembrando que ele também foi alvo de elogios de Roger Machado. Em entrevista coletiva concedida no CT Evaristo de Macedo, o meia comemorou o fato de estar sendo elogiado pelo bom desempenho.

"Importante a gente ser elogiado, fico feliz. É importante chegar e deixar uma boa impressão para o treinador e para o torcedor. Fico feliz com isso".

Por ter se dividido entre as duas equipes que o Esquadrão de Aço vem mantendo atualmente, Arthur fez um comparativo entre o trabalho dos dois técnicos e ressaltou uma característica em comum entre eles.

“O trabalho dos dois treinadores é muito bem feito. Tem até coincidência. Os dois têm características de times que gostam de ter a bola. Acho que estamos trabalhando na mesma sintonia. São dois grandes treinadores com muito a acrescentar para o Bahia”.

O Campeonato Baiano atualmente tem como líder da competição o Atlético (BA), mas o Bahia segue logo atrás com a mesma pontuação. O que difere entre as equipes é o saldo de gols. O meia deixou claro que o objetivo é levar o time ao topo da tabela.

“O Bahia tem que estar sempre ali, buscando a liderança, liderando o campeonato. Estamos defendendo o título do Campeonato Baiano. Neste último jogo deixamos escapar o triunfo com gol no final, mas faz parte. Agora temos que focar no próximo jogo para buscar o triunfo e estar nas cabeças do campeonato de novo”.

O Bahia volta a campo contra o Jacobina no próximo domingo (09), às 16h, no estádio municipal José Rocha. O duelo é válido pela quinta rodada do Baianão 2020.