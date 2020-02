Clayson avalia dificuldades da Copa do Brasil e se diz confiante na preparação do Bahia

O Bahia antecipou sua viagem rumo a Teresina para o final da tarde desta segunda-feira (03). No desembarque, o atacante conversou com à imprensa que aguardava a chegada dos jogadores no aeroporto Senador Petrônio Portella.

Clayson avaliou sobre as dificuldades da competição por ser mata-mata e garantiu que o Esquadrão de Aço está preparado para entrar em campo e buscar o triunfo na estreia da Copa do Brasil.

“É uma competição diferente de jogar. Ela já começa no mata-mata e vai assim até o fim. São clubes de diferentes partes do país, e todos querendo ganhar seu destaque. Nossa equipe está muito preparada e vamos concentrados para fazer uma boa estreia. (...) Em 2018 pude chegar na final e vamos trabalhar para ir o mais longe possível este ano com o Bahia. Foi montado um bom elenco para disputar todas as competições e a Copa do Brasil é uma delas. Eu acompanhei ano passado e vi que foi uma campanha muito boa. Vamos em busca de este ano ir ainda mais longe”.

O jogador ainda está em branco nos dois jogos em que participou com a camisa do Bahia, no entanto, fez uma avaliação sobre a trajetória e desempenho do elenco.

“Todo jogador de frente quer sempre dar assistências e fazer gols. Comigo não é diferente e estou trabalhando forte para que isso possa acontecer. Estou muito satisfeito com meu desempenho neste início, a parte coletiva está funcionando muito bem e, consequentemente, o individual vai aparecer”.

O Esquadrão de Aço fará sua estreia diante do River-PI nesta quarta-feira (05), às 21h30, no estádio Albertão. O jogo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil