Guarín está de volta ao Rio de Janeiro para selar acordo com o Vasco

O meio-campista Fredy Guarin, de 33 anos, chega hoje ao Rio de Janeiro junto com seu agente Marcelo Ferreyra para acertar os detalhes finais da renovação contratual com o Vasco. A princípio, será um contrato de dois anos e ambos ainda negociam os últimos detalhes salariais e impostos que recaem sobre o salário bruto do atleta. O colombiano também irá acompanhar a partida pela Sul-Americana contra o Oriente Petrolero e apoiar seus companheiros e amigos do clube.

O presidente Alexandre Campello falou com otimismo ontem à noite na saída da reunião do Conselho na Lagoa:

"Estamos confiantes sim, o fato do atleta viajar para cá já nos diz sobre o desejo dele. As conversas avançaram de uma boa forma nos últimos dias."

A reunião entre as partes se dará antes do jogo e a expectativa é que seja anunciada a renovação no decorrer do dia de hoje.