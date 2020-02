Ingressos para Clássico Ba-Vi pela Copa do Nordeste já estão à venda

No próximo sábado (08), às 18h (horário de Brasília), a cidade de Salvador vai ferver e não é por causa do pré carnaval. Mas sim porque acontecerá o confronto entre Bahia e Vitória, o famoso Clássico Ba-Vi.

As duas equipes baianas que são arquirrivais entram em campo pela terceira rodada da Copa do Nordeste buscando o triunfo, sem dúvidas, será um jogão imperdível.

Devido recomendação do MP-BA, o jogo será de torcida única, ou seja, apenas torcedores do Esquadrão de Aço poderão acompanhar a partida das arquibancadas da Arena Fonte Nova.

O torcedor Tricolor que quiser comprar o seu ingresso basta acessar o site oficial da Arena Fonte Nova, ou comparecer em um dos cinco pontos físicos descritos abaixo que estão espalhados por Salvador e Região Metropolitana, além da bilheteria do estádio.

Os valores das entradas variam entre R$ 30 e R$ 160. Crianças de até onze anos de idade não pagam ingresso, com exceção para o Lounge Premium.

No ato da compra é restrito a quatro ingressos por pessoa. E vale ressaltar que no dia do jogo os guichês da Arena só aceitarão pagamentos em dinheiro.

Confira a programação:

* Quinta e Sexta (6 e 7)

- Internet – 24h

- Balcão de Ingressos nos Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – das 9h às22h

- Turma Tricolor no Multishop Boca do Rio – das 8h às 20h

- Espaço Tricolor no Shopping Estrada do Coco – das 10h às 20h

* Sábado (8)

- Fonte Nova – A partir das 11h15 (começando pelo Sul/Dique)

- Internet – Até às 17h30

- Balcão de Ingressos nos Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – das 9h às 13h

- Turma Tricolor no Multishop Boca do Rio – das 8h às 13h

- Espaço Tricolor no Shopping Estrada do Coco – das 10h às 13h