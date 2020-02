Corinthians tropeça no Paraguai em reencontro com o Guaraní na Libertadores

Pela fase preliminar da Copa Libertadores, o primeiro jogo internacional de Tiago Nunes no comando do Corinthians teve gosto amargo para o treinador e sua fiel torcida. Atrás do placar desde os 7 minutos, com gol de Morel, o Timão perde fora de casa por 1 a 0.

Em partida realizada na Nueva Olla, Assunção/PAR, o reencontro de Corinthians e Guaraní terminou novamente favorável ao time paraguaio. Responsáveis pela eliminação corinthiana em 2015, o time da casa sai na frente do confronto tendo em seu favor o placar de 1 a 0.

O jogo

Por meio da bola parada e uma falha individual de posicionamento de Janderson, dando condição para o volante Jorge Morel anotar o único gol da partida, aos 7 minutos de jogo.

O Corinthians mesmo fora de casa controlou a partida, obteve 72% de posse de bola e finalizou 18 vezes, o dobro do time vencedor. Apesar do esforço coletivo, os paulistas pararam no goleiro Servio, que através de grandes defesas se destacou como melhor jogador da partida.



Abusando das chances desperdiçadas com Everaldo, Boselli e Madson, o Timão volta para São Paulo pressionado para reverter a desvantagem no mesmo palco da eliminação de quatro anos atrás, a Arena Itaquera.

Futuro

Antes da reprise que vai definir o futuro do Timão na Libertadores, a equipe de Tiago Nunes receberá a Inter de Limeira, que faz bom estadual, neste domingo (9). Três dias depois, o Corinthians terá a árdua missão de abrir dois gols de diferença para os visitantes, no jogo da volta da fase preliminar da Libertadores.