Germán Cano garante estreia positiva do Vasco na Copa Sul-Americana

De volta à Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama recebeu o Oriente Petrolero, da Bolívia, em São Januário nesta noite de quarta-feira (5). Após um dia de chuva intensa na cidade, a partida foi realizada com a presença de 18.105 espectadores na Colina, que viram o time brasileiro sair vitorioso com gol de Germán Cano, o novo talismã cruzmaltino.

Pressionado pela necessidade do resultado positivo depois de um começo de temporada irregular, o time de Abel Braga foi com força máxima para o duelo internacional. O Cruzmaltino que jogou melhor, conseguiu o gol ainda na primeira etapa, com Cano, aos 20 minutos de jogo, depois de um belo passe de Talles Magno.

Momento do passe de Talles para o gol de Cano (Foto: Reprodução/DAZN)

O gol que levantou debate sobre uma possível posição irregular do centroavante vascaíno, permitiu tranquilidade aos mandantes. Sem sofrer grandes riscos do time boliviano, o Vasco ainda perderia mais oportunidades de ampliar o marcador, com duas bolas na trave, a primeira foi a chance mais clara do jogo com Marcos Júnior, e a segunda, por meio da cabeçada de Werley no travessão.

Contexto

Por causa da forte chuva que assolou boa parte do Rio de Janeiro durante todo o dia, diversos bairros foram afetados por enchentes, incluindo as redondezas de São Januário, na Zona Norte.

Apesar do bom público já ter garantido o ingresso, a realização da partida chegou a ser ameaçada com a ausência de luz no estádio. Há alguns dias o Vasco já havia sofrido do mesmo problema, porém foi no estadual, onde a iluminação atrapalhou a partida contra a Cabofriense.

Sequência

O Vasco da Gama larga em vantagem no duelo contra o Oriente Petrolero. Após a vitória, o time da Colina decidirá a classificação fora de casa, mas somente no dia 19/02. Antes do novo confronto internacional, o Vasco terá pela frente a Portuguesa da Ilha no Cariocão (09/02), e o Altos/PI pela Copa do Brasil (12/02).