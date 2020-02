Fluminense anuncia retorno do atacante Wellington Silva

Wellington Silva está de volta ao Fluminense. Na noite desta quinta-feira (6), o Tricolor anunciou o retorno do atacante através das redes sociais. A apresentação oficial do jogador acontece amanhã, e ele já fica à disposição do técnico Odair Hellmann para atuar diante do Botafogo.

O atacante já vinha treinando no CT Carlos Castilho desde o início da semana. Na última temporada, por empréstimo, Wellington Silva defendeu o Internacional. Pelo time gaúcho, o jogador atuou em 35 partidas e marcou dois gols.

"O sentimento é de um filho que volta para casa. Foi aqui onde pude realizar meu sonho de me profissionalizar. Sempre recebi carinho do torcedor tricolor mesmo quando era adversário. Por todo esse carinho e respeito, quero dar o meu melhor pelo Fluminense. Tenho muita gratidão por tudo que o clube já me proporcionou" — comentou o atacante em entrevista ao site oficial do Fluminense.

O Fluminense enfrenta o Botafogo neste domingo (9), às 16h, no Maracanã. O confronto vale uma vaga na semifinal da Taça Guanabara. O Tricolor é segundo colocado do Grupo B com 12 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, mas levando vantagem nos critérios de desempate.