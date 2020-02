Botafogo-PB aceita proposta e Náutico fecha com volante Djavan

O volante Djavan deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Náutico. Na manhã desta sexta-feira (7), o presidente do Botafogo-PB, Sérgio Meira, esteve reunido com o jogador no CT da Maravilha do Contorno. Na conversa, os dois acertaram os últimos detalhes para concluir a transferência do atleta ao time pernambucano.

O jogador já rescindiu seu contrato com o Belo, que era válido até julho deste ano, para seguir em definitivo rumo ao Náutico. O time paraibano vai receber uma quantia referente aos direitos econômicos do volante. No treino realizado nesta manhã, Djavan se despediu dos companheiros.

Djavan tem 24 anos, foi revelado pelo Alvinegro da Estrela Vermelha e vinha de dois empréstimos consecutivos. Na última temporada, o volante vestiu a camisa do Cuiabá, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Dourado, o jogador atuou em 31 jogos, mas não marcou nenhum gol.

A contratação de Djavan acontece através de um pedido feito por Gilmar Dal Pozzo. O técnico repassou para a diretoria alvirrubra a necessidade de um segundo volante para compor o elenco do Náutico. A negociação com o jogador vinha acontecendo desde o início da semana, sendo encerrada com o desfecho positivo para os pernambucanos.

Neste sábado (8), às 16h, Botafogo-PB e Náutico se enfrentam no Almeidão, em João Pessoa, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Timbu lidera o Grupo B, enquanto o Belo ainda busca seu primeiro triunfo na competição.