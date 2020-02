Santos recebe Flamengo na estreia do Brasileirão Feminino

Santos e Flamengo se enfrentam neste sábado (08), no estádio Ulrico Mursa, às 17h (horário de Brasília). A partida é válida pela primeira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A1. A saber, os clubes se enfrentam entre si e os oito primeiros avançam para as quartas de final. Nesta fase e nas outras seguintes, os classificados se enfrentam em jogos de ida e volta.

Equipe feminina conta com infra-estrutura semelhante ao do masculino

Com 28 jogadoras, o Santos fechou o elenco das Sereias da Vila. Os últimos sete reforços foram anunciados na última quinta-feira (06). São elas: Ana Luyza, Giovanna, Laura, Nicole, Luana, Sabrina e Camila. Além delas, o técnico Guilherme Giudice, que chegou ao clube em setembro, poderá contar também com Cristiane, Thaisinha e Tayla. O comandante falou sobre o elenco atual.

“Nós achamos necessário fazer uma reformulação no elenco. Foram várias dispensas e 15 contratações, além de sete atletas que permaneceram na equipe, mais seis jogadoras da base que promovemos para a equipe principal. A base teve um desempenho muito bom ano passado, com jogadoras promissoras, acho importante valorizar o trabalho feito e dar oportunidade a essas meninas. É um ano de renovação, um ano de jogadoras novas e a expectativa é muito grande com um elenco qualificado” disse.

Sobre a infraestrutura, o departamento feminino com uma academia exclusiva, alojamento, refeitório, fisioterapia para o suporte do tratamento das atletas. As meninas treinam no CT Meninos da Vila, mas o campo que utilizam é praticamente masculino. Além disso, também há o uso da tecnologia. Há licenças de análise de treinamento, análise de jogo e análise de mercado, as mesmas do masculino.

Elenco feminino teve a visita de Jorge Jesus antes da estreia

Antes da estreia na competição nacional, as meninas do elenco foram ao Ninho visitar as instalações. Além disso, tiveram uma surpresa. O treinador do time profissional, Jorge Jesus, conversou com o elenco e cumprimentou todas. Em seguida, as atletas realizaram o media day. Samhia Simão, artilheira do último Campeonato Carioca, falou sobre o encontro com o Mister.

“Esse dia foi inesquecível. Sempre tive o sonho de conhecer o Mister, que é um ícone do futebol internacional, e não estava esperando. Quando ele entrou na sala, foi uma mistura de sentimentos. Fiquei sem acreditar. O Mister nos tratou muito bem e deixou uma mensagem emblemática: 'um atleta tem objetivos individuais e coletivos. Uns pensam somente no pessoal, e outros, no geral. Mas são as conquistas coletivas que geram as individuais” disse.

Para a competição, o Flamengo acertou a contratação de seis jogadoras para integrar a equipe principal. São elas: Annaysa (23 anos) Carlinha (32 anos), Dantas (25 anos), Edna Baiana (31 anos), Kelly (32 anos) e Michele Carioca (31 anos). Jayanne, de 28 anos, também é outra novidade, a única que chega pelo edital da Marinha.