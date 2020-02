Sport abre vantagem, mas cede empate instantâneo nos minutos finais ao Imperatriz

Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Sport enfrentou o Imperatriz nessa noite (06) na Ilha do Retiro, localizada no Recife. O embate que parecia dar a vitória para o Sport, contou com gol de Elton e Jean Patrick, mas o Cesinha marcou dois gols no finalzinho do segundo tempo e assim o cavalo de aço empatou com o Leão.

Com o seguinte resultado, o Sport sobe para a liderança no grupo A, com cinco pontos, mas pode cair de posição até o final da rodada. Enquanto o Imperatriz ocupa o terceiro lugar do grupo B, com quatro pontos e pode mudar de posição até o final da rodada.

Sport

Com a ausência do Lugas Mugni, o time rubro-negro contou com o Marquinhos como atacante. Aos cinco, Marquinhos fez jogada pela esquerda, cruza a bola com Alyson, saindo para escanteio. Sport fez jogada ensaiada para escanteio, mas Imperatriz cortou. Em 16' Marquinhos tocou bola para Elton na área, que dominou, limpou a marcação, finalizou de esquerda e abriu o placar. Aos 35', Marquinhos arriscou fora da área, bola desviou e o Sport ganhou escanteio, Renan Dutra corta cobrança. Aos 40, o Sport chegou no ataque e Sander cruzou na defesa.

Bola vai para Marquinhos que acaba dominando com a mão e é marcado falta, Barcia tenta cruzamento pela direita mas defesa do Imperatriz afasta. No segundo tempo, logo nos 07' Yan chuta forte de dentro da área e Waldson faz boa defesa. Aos 24' Marquinhos brinca com o marcador pelo lado esquerdo de ataque, mas na hora de cruzar chuta muito forte. Em 34' após cobrança de escanteio, Adryelson caído consegue ajeitar para Jean Patrick finalizar e marca o gol.

Imperatriz

Ocupando o terceiro lugar na tabela, o Imperatriz veio de uma derrota contra o Bahia. Aos três minutos do primeiro tempo, Imperatriz trocou passes na intermediaria até Adriano forçar lançamento, bola saiu pela linha de fundo. Aos 12, Joelson tabelou com Breno e arriscou de fora área. Bola passou sem perigo. Aos 38', o Cavalo de Aço teve uma falta perigosa pela lateral esquerda do Sport, Imperatriz tentou jogada ensaiada, mas defesa do Sport cortou.

No segundo tempo, o Imperatriz esteve mais atento ao jogo, logo aos oito, Imperatriz puxou contra-ataque, Breno chutou e bola desviou para escanteio. Após cobrança de escanteio, Alyson cabeceou, bola bateu em Chico e saiu pela linha de fundo. Aos 18', Renan Dutra subiu sozinho, cabeceou no travessão, a bola quicou próximo a linha e acabou saindo. Nos 42, Joelson passou por dois jogadores e começou jogada que terminou no gol de Cesinha após boa escorada de Breno, sem tempo para perder, o Imperatriz foi atrás do empate e conseguiu. Aos 43', após bola alçada na área do Sport, Luan Polli saiu errado, a pelota bateu na nuca de Raul Prata e sobrou para Cesinha, que marcou novamente e empatou o placar.

Próximos jogos

Sport irá enfrentar o Náutico, no sábado (15) as 18h nos Aflitos. Enquanto o Imperatriz irá receber o Fortaleza na segunda-feira (17) as 20h, no Estádio Frei Epifânio, ambas partidas pela Copa do Nordeste.