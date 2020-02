Após sofrer empate no fim, Guto Ferreira reclama da oscilação do Sport na temporada 

Após empate, em casa, na noite desta quinta-feira (06) contra a equipe do Imperatriz-MA, por 2 a 2, o técnico do Sport, Guto Ferreira, reclamou muito da maneira em que o time sofreu o empate, já que até os 40 minutos, a equipe pernambucana vencia por dois gols de diferença.

Jogando na Ilha do Retiro após dois meses longe de casa, os rubro-negros abriram o placar com Elton ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Sport caiu de rendimento, mas conseguiu aumentar o marcador quando Jean Patrick marcou o seu primeiro gol com a camisa leonina.

O treinador leonino elogiou a postura da equipe na primeira etapa, entretanto, assumiu que o time não conseguiu dominar de fato o jogo.

“Acho que nós fizemos um início de jogo bom, depois não tomamos conta do jogo. Aí fomos cedendo espaços. No segundo tempo não fomos o time que a gente costuma ser, incisivo.”

Para o comandante rubro-negro, a expulsão de Sander quando estavam melhores no jogo, foi uma queda psicológica na equipe, onde em menos de três minutos de intervalo, o Imperatriz-PE empatou, após dois gols de Cesinha, aproveitando falhas do time da casa.

“Quando estava em uma condição boa, acabamos tendo um homem expulso e nos perdemos completamente dentro do jogo. O primeiro gol parecia que não tinha ninguém marcando e o segundo com um erro que não pode acontecer.”

Guto também comentou sobre a questão psicológica dos seus jogadores, que para o treinador, tiveram grande impacto no resultado.

“Das seis partidas que fizemos, tivemos momentos muito ruins que me preocupou pelo estado anêmico e emocional do jogo do que pela qualidade dos jogadores. Não podemos oscilar dessa maneira”

Após mais um empate, Guto pediu desculpas à torcida:

“Esse jogo passou, não vai voltar. Tenho que pedir desculpas à torcida e olhar para frente e trabalhar para fazer melhor do que fizemos aqui hoje.”

Próximos jogos

O Sport volta a campo no próximo domingo (09), às 16h, contra o Decisão, pelo Campeonato Pernambucano. Já o Imperatriz-MA, jogará apenas na terça-feira (11), pela Copa do Brasil, contra a equipe do Vitória, às 21:30.