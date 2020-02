Pela primeira vez na história, Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Brasileirão feminino

Em partida válida pela primeira rodada, da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, Palmeiras e Corinthians se enfrentam, às 14h, no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo.

O Dérbi Paulista promete muita emoção para seus torcedores que poderão acompanhar da arquibancada ou através da transmissão do canal aberto Band ou na internet.

Palmeiras

A equipe palmeirense fez uma campanha bonita em 2019, garantiram o acesso a Série A1 e encerrou a competição na terceira posição. Agora pretende superar o feito do ano passado e começar a competição com o pé direito.

O Palmeiras vem a campo com novos nomes, como a meia-atacante Rosana, da atacante Ottilia, e das meias Ary Borges e Angelina.

Corinthians

A equipe corintiana é a atual campeão da Libertadores e do Campeonato Paulista, e vice do Brasileirão. E entra em campo com a pressão de repetir a satisfatória campanha de 2019.

A favor do Corinthians tem uma invencibilidade de 45 jogos, fora que tem um reforço de peso em sua estreia, nada menos que a meia Andressinha, jogadora da Seleção Brasileira. Além de Poliana, Pâmela e Gabi Portilho.

19 anos atrás

No Campeonato Paulista em 2001, o Alviverde e o Alvinegro feminino entraram em campo pelas semifinais da competição. Na ocasião, as palmeirenses bateram as corintianas por 5 a 1, garantindo assim vaga na final, onde conquistaram o título diante do Matonense.

Ação beneficente

O mandante do jogo é o Palmeiras que em parceria com a prefeitura da cidade de Vinhedo, optaram por realizar uma ação beneficente com os ingressos.

As entradas poderiam ser adquiridas em postos de troca definidos pela prefeitura até a última sexta-feira (07), às 17h ou até serem esgotados.

Os ingressos podiam ser trocados por um kilo de alimento não perecível ou um litro de leite. Vale lembrar que era limitado três ingressos por pessoa.

Transmissão na Arena Corinthians

Nesta sexta-feira (07), o clube divulgou que irá realizar a transmissão do Dérbi em dois telões, localizados sobre as arquibancadas sul e norte.

Os portões para os torcedores serão abertos a partir das 13h30 e somente aqueles que compraram ingressos para o jogo do Paulistão masculino das 16h que poderão adentrar as dependências do estádio.