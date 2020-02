Em duelo pelo Brasileirão Feminino, Ferroviária recebe Audax

Pela primeira rodada do Brasileirão Feminino, Ferroviária e Audax se enfrentam neste sábado (08), no estádio Fonte Luminosa, às 17h (horário de Brasília). Nessa primeira fase, os clubes se enfrentam entre si em jogos de ida e volta e os oito primeiros avançam para as quartas de final.

Manteve a base

No lado das Guerreiras Grenás, oito atletas deixaram o time na temporada 2020: as atacantes Nathane e Kamilla, as meias Gabi Lopes, Vitória e Ana Flávia Pissaia e as laterais-direitas Gabi Arcanjo, Isabela e Sabrina. Porém, a atacante Aline Milene e a goleira Luciana tiveram as permanências confirmadas.

Os seis reforços que chegaram ao time são: Patrícia Sochor, meia-atacante campeã com o Santos em 2017; Elisa, destaque do Indaratuba-AM; a meia Sâmia, ex-Flamengo; a atacante Chú, que volta ao clube depois de 10 anos; a lateral-esquerda Bruna Natiele, do 3B-AM; e a volante Amanda Brunner, do Iranduba-AM.

Sobre a nova temporada, a técnica Tatiele Silva diz que o ano tem tudo para ser especial para o futebol feminino. "Sabemos que temos que trabalhar tudo de novo, por ser um novo ano, uma nova competição e é um dos campeonatos mais esperados, devido ao nível técnico e as grandes equipes que estão chegando. Então temos que manter nosso alto nível de desempenho, para que a gente possa ser muito competitivo nesta temporada.”

Renovado dos pés a cabeça

O Audax vêm com o elenco completamente reformulado. Depois da derrota para o Kindermann nas quartas de final da competição, o clube contratou 20 novas jogadoras e não renovou com nenhuma. Além das jogadoras, o time também vem com comissão técnica nova. O técnico Wagner de Oliveira foi anunciado no final de janeiro. Em sua entrevista de apresentação, disse que o objetivo inicial é manter o time na primeira divisão do Brasileiro e depois classificar entre os oito primeiros.

“Quando aceitei o convite já sabia das dificuldades que enfrentaríamos esse ano, é uma equipe jovem com algumas jogadoras experientes. Pretendemos fazer um bom campeonato, respeitando as cores do clube e honrando a camisa do Audax”, disse.