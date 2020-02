Grêmio reestreia na elite feminina contra o modesto Minas Icesp

O Brasileirão Feminino ganha mais uma nova camisa de peso na elite nacional desta temporada. Longe da A1 deste 2017, o Grêmio retorna com a missão de rivalizar com o Internacional, e seu primeiro passo será o Minas Icesp/DF, equipe remanescente do ano anterior, em jogo marcado para às 17h deste sábado (8), no estádio Passo D’Areia.

Sob o comando de Patrícia Gusmão, as tricolores gaúchas já estão com o grupo formado, e o destaque maior vai para a centroavante Karina, de 38 anos. A jogadora carrega o status de artilheira, e prova disso foi seu último ano, o de estreia no Grêmio, onde a atleta marcou 18 gols em 18 jogos. Ex-Inter, Karina é a esperança de gols ao lado de Karol Lins, que em 9 partidas, somou 10 gols em 2019.

O poder ofensivo do Grêmio será testado contra uma equipe que teve seu início em 2012, como um projeto para mulheres jogarem futebol, e hoje é um clube que figura na primeira divisão nacional. Décimo segundo colocado ano passado, o Minas Icesp vem com um time jovem, de média 25 anos no elenco, e tem na meia Drika (37), a grande inspiração para uma temporada positiva.

A jogadora que vai para sua terceira temporada em Brasília, conta com as chegadas de Bárbara, ex-Flamengo, Katrine, ex-Gremio e da centroavante peruana, Steff Torres, que chegou do Universitario/PER.

A partida que será transmitida via o aplicativo de streaming MyCujoo, ocorrerá às 17h deste sábado. Abrigando 10.300 pessoas, o estádio Passo D’Areia será a casa das Gremistas, que trás consigo a expectativa de bom público, visto a evolução da categoria feminina no clube gaúcho.