Boavista bate Volta Redonda e ambos se classificam para semifinais da Taça Guanabara

No duelo de líderes dos grupos da Taça Guanabara deu Boavista. O clube recebeu o Volta Redonda neste sábado, em Bacaxá, no Estádio Elcyr Resende, e saiu com a vitória pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, os dois times saíram de campo classificados para as semifinais e podem até se enfrentar novamente, na próxima fase.

O Boavista, que precisava da vitória para se classificar, entrou com força máxima. Já o Voltaço, com uma situação um pouco mais confortável, entrou em campo com algumas mudanças. O treinador Luizinho Vieira optou por poupar jogadores que estavam pendurados, afim de preservar o time titular para uma possível semifinal.

Bola rolando e o primeiro tempo foi de total domínio do Boavista. O Volta Redonda resistiu até os 30 minutos, quando Caio Dantas recebeu dentro da área e bateu firme, tirando do goleiro Douglas Borges. Dois minutos depois, Marquinho mandou para a própria meta, de cabeça, em cobrança de escanteio do Boavista. A atuação do Esquadrão de Aço esteve muito aquém do, até então, detentor da melhor campanha da competição.

No segundo tempo, Luizinho Vieira tentou dar um gás na partida acionando Saulo Mineiro, que entrou no lugar de Maquinho. E deu resultado. O atacante marcou um belo gol aos 10 minutos, driblando um defensor e mandando para o gol de Klever. Depois disso, o Voltaço ainda martelou, mas não conseguiu o empate. O maior prejuízo aconteceu aos 35 minutos, com a expulsão do artilheiro João Carlos, que não jogará a semifinal.

Com isso, o Boavista se firmou na liderança do Grupo A, com 13 pontos, e o Volta Redonda fica com a liderança parcial. Fluminense e Botafogo duelam neste domingo, às 16h, para definir os confrontos das semifinais. Caso o Tricolor empate ou vença, Boavista e Volta Redonda voltam a se enfrentar pelas semifinais. Caso o resultado seja favorável ao Botafogo, o Voltaço enfrenta o Flamengo, enquanto o Boavista joga contra o Fluminense.