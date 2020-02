Bangu derrota Macaé em Moça Bonita na última rodada da Taça Guanabara

O Bangu conquistou sua primeira vitória na Taça Guanabara neste sábado (08). A equipe Alvirrubra bateu o Macaé por 1 a 0, em Moça Bonita. Juliano marcou o gol da partida. No entanto, as duas equipes já estavam eliminadas dessa primeira fase do Campeonato Carioca.

Primeiro tempo

O Bangu tentou chegar aos 11', com Robinho. O jogador driblou o marcador, mas na hora do chute a bola foi fraca e o goleiro Jonathan defendeu sem problemas. O Macaé tentou responder aos 19', em jogada de bola parada. No entanto, a defesa do Alvirrubro afastou. No rebote, Julinho mandou para fora. O gol dos donos da casa foi aos 25', com Juliano. Lobão cruzou e o volante chutou para o gol, sem chances para o goleiro.

E o jogador teve a oportunidade de ampliar aos 33', mas parou no arqueiro do Macaé. Aos 40' quase ampliaram em bela jogada de Jairinho, que passou por quatro jogadores. Todavia, acabou mandando por cima do gol. No último lance do primeiro tempo, aos 46', Kadu, do Macaé, cruzou, mas Matheus Inácio saiu e fez a defesa.

Segundo tempo

Tentando o empate, aos cinco o Macaé teve um escanteio a seu favor. Após a cobrança, Rodrigo Fumaça subiu mais que os zagueiros, mas mandou para fora. Aos 13', o Bangu tentou novo ataque. Rocha tocou para Jairinho, que chutou. Mas acabou jogando a bola para fora. O Macaé teve a chance em nova jogada de bola parada. Aos 24', Junior Santos cobrou falta, mas a barreira fez o corte.

O Alvirrubro seguiu em busca do segundo gol e aos 29', Jairinho passou por dois e tentou o passe para Dieyson, mas acabou errando. O Macaé tentou igualar o placar aos 40', com Abner. Mas Matheus Inácio fez a defesa. No último lance, aos 48', boa jogada do Alvirrubro. Juan Felipe invadiu a área e chutou. Jonathan fez grande defesa.

E agora?

O Bangu encerrou sua participação na Taça Guanabara com seis pontos e no quinto lugar do Grupo A. Enquanto o Macaé terminou com quatro pontos e no quinto lugar do Grupo B. Agora o Bangu volta suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Oeste na próxima quarta-feira (12). Já o Macaé só volta a campo na Taça Rio. Na estreia, em 1º de março, a equipe enfrenta o Volta Redonda.