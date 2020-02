Com placar mínimo, Atlético-MG vence URT e chega à liderança do Campeonato Mineiro

Foi com apenas um gol que o Atlético-MG venceu a URT, fora de casa, e chegou à liderança do Campeonato Mineiro, na noite desse domingo (9), a. O gol foi marcado pelo argentino Franco Di Santo, na primeira etapa, dando o triunfo na quinta rodada.

O próximo compromisso do Galo, agora, é no Nordeste do país, contra o Campinense, às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. Já o time de Patos de Minas volta a campo somente no próximo fim de semana, contra o Tombense, fora de casa, pelo estadual.

O jogo

Devido ao intenso calendário de jogos e o desgaste físico, Rafael Dudamel mesclou o time titular do Atlético-MG. O jogo entre as duas equipes começou equilibrado e com poucas jogadas de criação pelo meio. O Galo, por sua vez, apostava bastante pela ponta com Edinho, que se destacou na partida.

Aos 31 minutos, os mandantes balançaram as redes após cobrança de escanteio, mas o bandeira anulou o gol. Faltando poucos minutos para o fim da primeira etapa, o Galo abriu o placar. Depois de cobrança curta de escanteio de Edinho, Dylan Borrero cruzou para a área e Franco Di Santo raspou a cabeça na bola, mandando no canto da rede.

Com pouca criação e qualidade técnica, o Galo soube administrar o placar na etapa final e o jogo acabou terminando em 1 a 0.