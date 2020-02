Após demitir Argel Fucks, Ceará anuncia retorno do técnico Enderson Moreira

Após a demissão de Argel Fucks na manhã deste domingo (09), que não resistiu aos resultados, o Ceará agiu rápido no mercado e no início da noite, anunciou o retorno do técnico Enderson Moreira, que estava sem clube, desde a saída do próprio clube alvinegro em outubro do ano passado.

Será a segunda passagem do treinador de 48 pelo clube. No ano passado, comandou o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro em 22 jogos. Foram seis vitórias, cinco empates, 11 derrotas e um aproveitamento de 34,8%. Junto com o ele, chegam o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, o preparador de goleiros Ailton Serafim e o preparador físico Edy Carlos.

''O técnico se junta à delegação alvinegra nessa segunda-feira, 10/02, e já comanda treino visando a estreia do Ceará na Copa do Brasil diante do Bragantino/PA'', publicou o Vozão em sua rede social.

Enderson Moreira substitui Argel Fucks, que foi contratado na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O ex-comandante venceu apenas um, dos oito jogos a frente do Ceará. Foram seis empates e uma derrota nesse período.