Fluminense vence fácil o Botafogo e enfrenta Flamengo na semifinal da Taça Guanabara

No primeiro clássico Vovô de 2020, Fluminense e Botafogo entraram em campo já sabendo suas pretenções na Taça Guanabara. O Flu, já classificado, precisava de um empate ou vitória para terminar em primeiro no seu grupo. O Bota, por sua vez, entrou em campo sem chances de classificação, já que Boavista e Flamengo venceram seus jogos ontem (8).

Em campo supremacia do Time de Guerreiros, que construiu o placar no 1º tempo e venceu sem dificuldades. Com os 3 pontos o Tricolor foi líder do seu grupo e vai enfrentar o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara.

Placar definido

O jogo parecia que ia ser disputado. Sob forte calor no Maracanã, o time alvinegro começou o jogo marcando a saída de bola do Flu, dificultando a criação de jogadas do rival e assustou logo no começo quando Danilo Barcellos acertou a trave em cobrança de falta.

Aos nove minutos de jogo, na primeira chegada do Flu ao ataque, Gilberto recebeu na direita e cruzou na medida para Nenê emendar de primeira e marcar um golaço. Depois disso o domínio do Tricolor foi total.

Dez minutos depois, Nenê ampliou o placar num lindo chute de fora da área. A bola ainda tocou caprichosamente na trave antes de entrar.

O Tricolor das Laranjeiras seguia ditando o ritmo do jogo, mas dava espaços para o contra-ataque botafoguense. Só que nenhum foi aproveitado por Luiz Henrique, Bruno Nazário e Pedro Raúl, que sequer finalizavam.



Evanilson desperdiçou duas boas oportunidades, só que logo em seguida Wellington Silva recebeu cruzamento rasteiro de Egídio e não perdoou. 3 a 0 ainda na etapa inicial e grande vantagem levada para o vestiário.

Ritmo de treino

Com grande vantagem o Flu se resguardou e deixou a bola com o Botafogo, mas logo no início do segundo tempo Wellington Silva recebeu de Nenê e parou em Gatito.

Bruno Nazário perdeu grande chance após recuo errado de Henrique, obrigando Muriel a aparecer no jogo.

A partida continuou em "banho maria" já que o Flu esperava o tempo passar e o Bota não tinha força para reagir.

Fim de papo: 3 a 0 Fluminense ,que teve pela primeira vez na temporada um ataque considerado titular. Já por parte do alvinegro a dúvida é se Alberto Valentim permanece no comando da equipe.