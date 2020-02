Com dois de Wellington Paulista, Fortaleza vence Santa Cruz com facilidade e assume liderança

Em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2020, realizado na tarde deste sábado (8), o Fortaleza recebeu o Santa Cruz na Arena Castelão, sito na capital cearense. Com total facilidade, os donos da casa levaram a melhor no duelo de tricolores e tradicionais nordestinos. A vitória por 3 a 0 foi construída graças aos gols de David e Wellington Paulista, que balançou as redes duas vezes em cobranças de pênalti.

Santa Cruz desgastado

O Santa Cruz que se encontra na penúltima posição do Grupo B, com apenas um ponto, teve uma partida difícil contra o Fortaleza. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Osvaldo recebeu de Carlinhos e cruzou na área. Romarinho e Fabiano subiram e o jogador do Santa Cruz afastou de cabeça. Aos 22', Fabiano cruzou na área para Pipico, mas Carlinhos levou a melhor e puxou contra-ataque. Aos 32', Bileu levantou na área para Pipico, que finalizou para a defesa de Felipe Alves. Aos 47' Paulinho cobrou falta, mas mandou na barreira. Na sobra, Júnior finalizou forte demais e bola foi fora.

No segundo tempo, aos oito minutos, Jeremias cobrou falta na área. Pipico subiu para cabacear, mas a bola saiu. Aos 35 minutos, Jeremias cobrou falta e mandou na área, mas Paulão fez o corte. Aos 44' aproveitou sobra e bateu para a meta, mas mandou sobre do gol.

Fortaleza a mil

A primeira vitória do Fortaleza na Copa do Nordeste foi construída com total domínio e tranquilidade. Aos seis minutos, Romarinho avançou na lateral e tocou para Gabriel, que cruzou na área, bola passou e desviou em Danny Morais. Wellington Paulista se jogou para finalizar, mas bola saiu pela linha de fundo. Aos 30', Romarinho dominou no peito, girou e tocou para David. Atacante ganhou na velocidade, passou do goleiro e tocou para meta e abriu o placar.

Aos 35' Romarinho recebeu de David e cruzou para Wellington Paulista, que foi atrapalhado por Danny Morais e isolou. Aos 41', David tocou para Wellington Paulista, a bola sobrou para Osvaldo, que bateu forte para o gol, mas Denílson fez a cobertura. Aos 42, após dividida de Wellington Paulista e William Alves, bola bateu na mão do marcador do Santa Cruz. Pênalti. O próprio centroavante cobrou e colocou a bola no canto esquerdo de Maycon Cleiton.

No segundo tempo, aos quatro minutos, a bola sobrou para Paulão, que puxou para o lado e bateu direto para o gol. Maycon defendeu. Aos 24, Felipe tocou para Romarinho, que se livrou da marcação e mandou para a meta, bola saiu por cima do gol. Aos 26 minutos, em cobrança de falta, Jeremias mandou na área, bola quicou e ficou com Felipe. Carlinhos avançou com bola, mas foi derrubado na área por Júnior. Em nova penalidade máxima, Wellington Paulista apareceu para fazer a cobrança. Aos 29 minutos, o camisa 9 cobrou com paradinha e mandou a bola no meio do gol.

A pressão continuou. Aos 31, Romarinho avançou, se livrou de dois marcadores e tocou para Osvaldo, que chutou forte para a meta. Maycon defendeu. As chances permaneceram até os minutos finais. Mariano Vázquez tocou para Derley. O volante avançou à linha de fundo e cruzou para Edson Cariús na área. A bola veio na medida para o centroavante arrematar de primeira, mas Maycon Cleiton evitou maiores prejuízos ao Santa.

Próximos jogos

As equipes não terão tempo para descansar. O Santa Cruz já entra em campo às 20 horas da próxima terça-feira (11), quando enfrenta o Salgueiro no Mundão do Arruda, no Recife/PE, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Por sua vez, o Fortaleza terá um jogo histórico. O Leão do Pici vai enfrentar o Independiente/ARG no Estádio Libertadores de América pela estreia na Copa Sul-Americana. O primeiro jogo válido por uma competição internacional na história do clube será realizado às 21h30 da próxima quinta-feira (13).