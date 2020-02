Santos atropela  Flamengo na estreia do Brasileirão Feminino

Santos e Flamengo se enfrentaram neste sábado (08), no Ulrico Mursa. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Sereias da Vila golearam as Rubro-negras por 4 a 0. Laryh, duas vezes, Cristiane e Katlen marcaram os gols.

Primeiro tempo

As Sereias chegaram logo aos dois minutos, com Cristiane. Laryh fez o lançamento para a companheira, que chutou na trave. E abriram o placar aos 16', com Laryh. A jogadora contou com falha de Kaka, goleira do Flamengo para colocar a equipe na frente.

Já as Rubro-negras tiveram a chance de igualar o placar aos 21', em cobrança de falta. No entanto, Ana Clara mandou para fora. E tiveram nova chance aos 25', em chute de Camila. Todavia, Michelle fez bela defesa. Aos 41', Cristiane chutou de longe e Kaka fez a defesa.

Segundo tempo

No primeiro lance, quase o segundo das Sereias. Ketlen tentou encobrir a goleira e a bola parou no travessão. Aos 16', veio o segundo gol, com Laryh novamente. A jogadora invadiu a área e bateu cruzado. Pouco tempo depois, veio o terceiro. Aos 19', Rita tocou para Katlen, que chutou para o gol e ampliou para o Santos.

Mesmo em vantagem, as santistas seguiram no ataque e o quarto gol veio aos 24', com Cristiane. Superiores durante o segundo tempo, aos 35' quase marcaram o quinto gol, com Rita. No entanto, Rita, sozinha, mandou por cima do gol. O Flamengo teve a chance de diminuir aos 43', em chute de fora da área de Flavia. Mas Michelle fez a defesa.

E agora?

Com o resultado, o Santos conquistou os primeiros três pontos da competição, enquanto o Flamengo começa sem pontuar. Na próxima rodada, as Rubro-Negras enfrentam a Ponte Preta, no Guilite Coutinho. A partida será na próxima quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília). Já as Sereias encaram o Iranduba, em Manaus, na quinta-feira (13), às 21h.