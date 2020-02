Com muita facilidade, Avaí Kindermann massacra Vitória na abertura do Brasileirão Feminino

Se o ditado popular reza que a primeira impressão é a que fica, podemos ter um vislumbre de como será o desempenho de Avaí Kindermann e Vitória na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Na tarde deste sábado (8), no Estádio Municipal Doutor Carlos Alberto da Costa Neves, em Caçador/SC, as donas da casa tiveram uma exibição maravilhosa na rodada inaugural do Brasileirão e golearam por 7 a 0.

O Kindermann usou a velocidade de suas atletas e os largos espaços dados para fazer um jogo dominante e tranquilo. Aos quatro minutos, Júlia Bianchi cobrou falta próximo à área e a defesa do Vitória fez o corte parcial. Karina fez bela jogada individual na sobra e tocou para a camisa 10, que finalizou e contou com o desvio da zaga para encobrir a goleira Vanessa e abrir o placar. Após sair atrás no marcador, as baianas foram ao ataque e tiveram bons momentos para reagir, mas as mandantes ampliaram a vantagem. Em jogada trabalhada com calma e com a bola no chão, Júlia Bianchi acionou Catyellen na área. A atacante limpou o lance e finalizou à direita de Vanessa aos 18.

Aos poucos, o Kindermann ficava ainda mais absoluto em campo e sem sustos. O calor e o placar desmotivaram o Vitória. Aos 32, Bruna Calderan fez cruzamento preciso da direita e Catyellen cabeceou no canto direito de Vanessa para aumentar a vantagem. O placar elástico logo viraria uma goleada, que foi construída ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos, aos 47’, Bruna Calderan cruzou, Simeia não conseguiu finalizar e Júlia Bianchi também marcou seu segundo gol na partida.

Com 4 a 0 no primeiro tempo, o que já era fácil ficou ainda mais tranquilo às catarinenses. Aos dez minutos, Catyellen recebeu na esquerda e cruzou para o meio da área. Bruna Calderan estava completamente livre na pequena área para finalizar com o pé esquerdo e marcar o quinto do Avaí. Nos minutos finais do jogo, o placar foi definido e a goleada foi ainda mais elástica. Aos 41, Bruna Calderan recebeu passe por elevação no lado direito e marcou seu segundo tento. Dois minutos depois, Soraya aproveitou vacilo da defesa para fechar a conta de frente ao gol: 7 a 0.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o Palmeiras às 19 horas da quarta-feira (12) no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA. Por sua vez, o Avaí Kindermann tem confronto diante do Corinthians às 20h30 da quinta-feira (13), a ser disputado no Parque São Jorge, em São Paulo/SP.