No retorno à elite, Grêmio faz valer mando de campo e supera Minas Icesp no BR Feminino

O Grêmio voltou a jogar na principal divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na abertura da Série A1 2020, o Tricolor Gaúcho enfrentou o Minas Icesp, do Distrito Federal, no jogo que valeu a primeira partida da equipe desde que retornou à elite. No Estádio Francisco Novelletto Neto, o Passo D’Areia, em Porto Alegre/RS, melhor para as donas da casa que venceram por 2 a 1. Ju Oliveira marcou os dois gols do Grêmio ainda no primeiro tempo, enquanto Isa descontou ao clube do Planalto Central na metade final do jogo.

A partida começou quente graças ao forte calor. O jogo começou às 17 horas deste sábado (8), com temperatura de 34º. Enquanto o sol batia sem piedade em boa parte do Passo D’Areia, o Grêmio abriu o placar logo no início. Aos quatro minutos, Jane Tavares cobrou falta da esquerda e Ju Oliveira subiu na pequena área para cabecear e balançar as redes. Típico gol de centroavante. O Minas Icesp deu trabalho, fazia um jogo corrido e bem agradável para quem acompanhou. Aos 30, Kika cobrou falta no meio de campo e alçou bola na área. Ana Alice cabeceou e acertou o travessão, enquanto Ju Oliveira mostrou oportunismo para aumentar a vantagem.

No segundo tempo, veio a comum chuva forte de verão. Era um confronto de muita movimentação, mas com poucas finalizações, ainda mais com o temporal. O Minas manteve a dificuldade ao Grêmio, mesmo com dois gols de desvantagem. Aos 31 minutos, o Tricolor Gaúcho teve a chance de sacramentar a vitória. Karol Lins avançou em velocidade pela direita e cruzou para Pri Back, mas teve dificuldades na hora de finalizar. A resposta candanga veio aos 34 minutos com eficiência. Em lançamento veloz feito no meio de campo, a goleira Lorena saiu para afastar, mas a bola ficou nos pés de Isa, que ajeitou para chutar forte e diminuir a diferença. Veio a pressão nos minutos finais, mas a vitória gaúcha foi assegurada.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo às 19 horas da próxima quinta-feira (13). O Minas Icesp recebe a campeã Ferroviária no Estádio Bezerrão, no Gama/DF. Por sua vez, o Grêmio enfrenta o Audax no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco/SP.