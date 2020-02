Celso Teixeira critica regulamento do Campeonato Paraibano: "Feito para o outro grupo"

A semana que antecede o primeiro Clássico dos Maiorais desta temporada começou polêmica. Depois da vitória sobre o Nacional de Patos, o técnico do Treze, Celso Teixeira, não economizou críticas ao regulamento do Campeonato Paraibano. De acordo com o treinador, há uma disparidade de competitividade entre os dois grupos.

"O campeonato está feito para o outro grupo. No outro grupo, uma equipe pode perder quatro jogos e, mesmo assim, consegue a classificação na segunda colocação. Aqui - grupo do Treze, se você perder dois ou três jogos, não avança para a próxima fase. Há uma enorme disparidade entre um grupo e outro" — disse Celso.

Celso Teixeira, indiretamente, quis expôr o nível de competitividade para conseguir uma das vagas para as semifinais do estadual. No Grupo A, Botafogo-PB, Atlético-PB e Treze brigam por duas vagas, enquanto o Campinense aparece como o único favorito da outra chave para garantir a classificação.

O elenco do Galo da Borborema esteve de folga nesta segunda-feira (10). A reapresentação está marcada para amanhã, quando os jogadores vão trabalhar em dois períodos, iniciando a preparação para a disputa do Clássico dos Maiorais.

Campinense e Treze se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Amigão, pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano. A Raposa lidera o Grupo B com 6 pontos. Já o Galo, por sua vez, ocupa a segunda posição da outra chave, com 9.