Técnico do Bangu, Àllax almeja implantar seu jogo contra o Oeste pela Copa do Brasil

Na próxima quarta-feira (12), Bangu enfrenta o Oeste pela Copa do Brasil. O confronto será em Moça Bonita, Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília. Para avançar no torneio, a equipe carioca precisa obrigatóriamente vencer a partida.

"O Oeste é um time de Série B do Brasileiro, com estrutura e estão brigando para se recuperar no Campeonato Paulista. Nós precisamos implantar nosso jogo, fazer valer nosso mando e buscar um duelo de alto nível para avançarmos de fase. Estou esperançoso e confiante que o grupo do Bangu vai corresponder dentro de campo. Seremos mais ofensivos pois precisamos desta vitória para seguir em frente na Copa do Brasil", disse Eduardo Àllax.

Bangu venceu o Macaé, por 1 a 0, em sua última partida na Taça Guanabara. Foi uma vitória importante, afinal, colocou o time em uma situação melhor na classificação geral. Àllax analisou a campanha do elenco no estadual.

"A vitória representa um alívio. Certeza que estamos no caminho certo. Tirando o jogo contra o Fluminense, que foi atípico, o time demonstrou muita qualidade defensiva em outros desafios. Tivemos erros de arbitragem que nos atrapalharam em outros jogos e poderíamos ter um resultado melhor no decorrer da competição. Voltamos a treinar no domingo já pensando no Oeste, porque a gente precisa buscar essa classificação para ganhar confiança e conquistar o prêmio financeiro para o clube respirar, pois temos um ano inteiro pela frente", falou.