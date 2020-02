Cruzeiro reencontra São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro A1

O fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro A1, marca a estreia de Cruzeiro e São Paulo na elite do futebol feminino. estádio das Alterosas, os times se reencontram após seis meses da final da série A2, na noite desta segunda-feira (10), às 19h.

Único representante mineiro, a equipe cinco estrelas vive um momento de reestruturação. Em comparação com o elenco do ano passado, 12 atletas saíram, entretanto chegaram mais 10 cabulosas: as goleiras Ana Júlia e Maryana Pereira; as volantes Camila Ambrozio e Daiane (Godoi); as zagueiras Mayara Cristina e Altamires (Tatá); a atacante Thamirys; Thalita, lateral esquerdo; Evellyn Tauane, lateral direito; e a meio-campo Andressa (Dedê).

Com a saída de Hoffmann Túlio, o auxiliar João Vitor assumiu o posto de técnico e terá Duda, Micaelly e Maryana como os principais nomes da Raposa.

Ciente da situação do clube, o comandante realça a importância da torcida para a campanha do time feminino.

“Um jogo muito importante e contamos com a participação dos torcedores. É muito importante a presença do torcedor com a gente, assim como ele tem feito com o time (masculino) nessa reconstrução e o time feminino faz parte da reconstrução do Cruzeiro também. Nós somos um clube só e contamos com todos”, finalizou.

Em relação a temporada 2019, o São Paulo manteve 13 atletas, subiu cinco destaques da base e reforçou o time com oito contratadas: Glaucia, Duda, Dani, Kamilla, Carol, Thais Helena, Gislaine e Mylla. Com 26 atletas, menor do que no ano anterior, em que tinha 31 atletas. As grandes perdas se deram com a saída de Cristiane, Ary e Ottília.

O Lucas Piccinato vê o Tricolor bem preparado. Para o treinador, a dificuldade será ter as atletas em melhores condições físicas.

"Estou com aquela famosa dor de cabeça boa para qualquer técnico. Temos jogadoras de extrema qualidade disputando a mesma posição. Será muito importante para o campeonato. Jogaremos nesta segunda, depois teremos jogo quinta e domingo, só contra grandes equipes, então precisamos ter reposição e sempre as jogadoras em melhores condições para esses grandes duelos, para nos manter em alto nível", destacou.