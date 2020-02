Alô, Tóquio! Brasil despacha campeã Argentina e vai aos Jogos Olímpicos 2020

A agonia que cercava brasileiros e brasileiras caiu por terra na noite deste domingo (9). Depois de empatar os dois primeiros jogos do quadrangular final do Pré-Olímpico Masculino de Futebol, o Brasil massacrou a Argentina por 3 a 0, na Colômbia, e carimbou vaga à Olimpíada de Tóquio 2020.

Em Bucaramanga, a seleção treinada por André Jardini não tomou conhecimento dos hermanos, que já entraram em campo com o título garantido. Depois da vitória uruguaia para cima dos anfitriões colombianos, o Brasil só chegaria à Olimpíada se vencesse a Argentina. E venceu!

Com gols de Paulinho, aos 14', e dois de Matheus Cunha, aos 30' e 55', o povo brasileiro teve a certeza de que vai precisar torcer pela Seleção Canarinha a partir de 23 de julho. Está será a quarta participação seguida do Brasil no futebol masculino olímpico. As outras vezes foram em 2008 (bronze), 2012 (prata) e 2014 (ouro). Classificação final do quadrangular:

Na Olimpíada, os participantes são divididas em quatro grupos (de A à D), nos quais as quatro equipes de cada chave se enfrentarão apenas na ida. Assim, as duas melhores seleções de cada grupo avançam às quartas de final.

Até agora, os países classificados para o futebol masculino em Tóquio são: Japão (país sede), Alemanha, Espanha, França, Romênia, Nova Zelândia, Costa do Marfim, Egito, África do Sul, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Austrália, Argentina e agora Brasil.