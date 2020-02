CSA oficializa Eduardo Baptista como técnico para sequência da temporada

Durou pouco tempo o espaço vago na comissão técnica do CSA. Após oficializar a demissão de Maurício Barbieri no começo da tarde desta segunda-feira (10), a diretoria azulina confirmou a contratação de seu substituto no início da noite. Eduardo Baptista volta ao Nordeste para sua terceira experiência. Com ele, chegam o auxiliar técnico Márcio Goiano e o preparador físico Caio Gaspari. Todos têm chegada prevista às 11 horas da manhã desta terça-feira (11) no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, entre Maceió e Rio Largo, e já comandam a primeira atividade à tarde, no Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no Mutange.

O novo treinador do CSA tem 47 anos de idade. Entre 1998 e 2014, trabalhou por diversos clubes como preparador físico. Até que a demissão de Geninho o colocou como treinador interino do Sport. Os resultados vieram e Eduardo Baptista foi efetivado. Seus únicos títulos na carreira de técnico foram em sua primeira passagem pelo Leão da Ilha – Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e a Taça Ariano Suassuna em 2015. Em campo, foi jogador, mas por pouco tempo. Sob orientação do pai, o veterano treinador Nelsinho Baptista, foi aconselhado a buscar outra carreira dentro do futebol.

Além do Sport e sua projeção nacional, Eduardo passou por Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras, Athletico Paranaense, Coritiba e Vila Nova. Na Macaca e no rubro-negro pernambucano, foram duas passagens. O seu último trabalho foi na equipe rubra de Goiás na temporada passada, mas, com uma equipe muito limitada e sem conseguir obter satisfatórios resultados, foi demitido no mês de julho. Ao todo, são 296 jogos como técnico, com 116 vitórias, 78 empates e 102 derrotas.

Tanto treinador como clube buscam a reabilitação em suas jornadas. O CSA começou mal o ano, sem vencer em três rodadas na Copa do Nordeste e eliminado na primeira fase da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Vitória-ES de virada. No Campeonato Alagoano, o time lidera e obteve duas vitórias em dois jogos, mas com desempenho muito abaixo e criticado pela torcida. Eduardo Baptista fica à frente do banco de reservas já na próxima quinta-feira (13), quando o Azulão do Mutange enfrenta o CSE pela terceira rodada da competição estadual no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, o Trapichão, às 20h30.