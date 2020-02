Exclusivo: campeão no Audax-RJ, Victor celebra chegada ao Bangu

Revelado na Taça das Favelas em 2018, quando sua equipe, a Caixa D’água de Padre Miguel foi campeã da competição, o meia Victor Oliveira, de 19 anos, chega ao juniores do Bangu após passagens por Boavista e Audax Rio.

Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, o jogador fala sobre suas expectativas no Bangu, a meta de se profissionalizar na equipe da Zona Oeste e seguir vencendo títulos, pois além da competição amadora, Victor foi campeão na segunda divisão estadual sub-20 pelo Audax Rio em 2018.

Victor em ação na Taça das Favelas 2018. (Foto: Reprodução Redes Sociais)

“Chego para somar, buscar meu espaço e se Deus quiser, chegar aos profissionais. Quero fazer um bom ano, ir bem no carioca e buscar o título na categoria”.

Comandado pelo treinador Marcelo Mariano, Victor realiza a pré temporada com o restante do grupo em Deodoro. Elogiando a estrutura de preparação, o meia destaca: “A pré temporada tá bem forte, estamos focando na parte física para chegarmos bem e conseguir a vitória que vai ser o começo ideal para o estadual. Fazemos treino com bola também e alguns amistosos, todos muito proveitosos”.

Apresentando-se como um meia centralizado, Victor fala sobre sua versatilidade em campo.

“Eu jogo como meia ofensivo. Gosto de jogar centralizado, mas já joguei como atacante no meu antigo clube. Tenho a preferência pelo meio, aonde eu consigo pensar mais no jogo”.

Sobre sua nova equipe, o jogador ressalta a boa recepção e o entrosamento. “Estou ainda conhecendo a maioria das pessoas, cheguei há pouco tempo, mas todos me receberão bem, e sempre estão próximos de mim. Vamos trabalhar em conjunto nesse ano, isso é importante demais”, comenta.

Conhecido de Eduardo Allax, atual treinador do elenco profissional do Bangu, Victor ressalta a importância de se destacar no clube que tem se atentado às promessas da casa.

“Essa oportunidade é uma grande porta, vamos jogar a primeira divisão estadual, o Brasileirão e Copa do Brasil. A visibilidade será maior. No Audax, conheci o Eduardo Allax e treinei com o grupo dele, então com certeza essa proximidade vai me ajudar se realmente fizermos um grande trabalho”.

Em pré temporada, o meia treina em Deodoro. (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Conhecido pelo estilo de jogo pensativo, onde a leitura de jogo aliada da técnica costuma ser o ponto forte, Victor soma passagens pelo Boavista, em 2018, e Audax Rio nos últimos dois anos. O jogador também já treinou por poucos meses com a equipe sub-20 do Flamengo em 2019 e no mesmo ano esteve na Granja Comary para integrar o time que seria treinado no curso da CBF para a certificação de treinadores.

Titular no laranja meritiense, Victor chega ao Bangu com o status de promessa, e integrará o grupo que vai jogar o Cariocão, Brasileiro série D e a Copa do Brasil, na categoria sub-20 do alvirrubro.