Em duelo inédito, Ceará vai ao Norte encarar o Bragantino-PA na estreia da Copa do Brasil

Bragantino-PA e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (12), no estádio Diogão, em Bragança, no interior do Pará, às 15h30 (de Brasília). O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Aliás, nesta fase, as equipes se enfrentam em jogo único. O time visitante tem vantagem do empate.

Bragantino-PA manteve a base da temporada passada

O time paraense vai disputar pela segunda vez na história a Copa do Brasi. A primeira foi no ano passado, quando surpreendeu ao chegar até a terceira fase, eliminando ASA-AL e Aparecidense-GO.

Comandado por Robson Melo, o Bragantino tem Bilau como destaque, que, em quatro jogos no Campeonato Paraense, marcou dois gols. O Tubarão manteve mais da metade do elenco da temporada passada, em que fez boas campanhas no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D.

A provável escalação é: Axel Lopes; Michel, Romário, Gabriel Gonçalves (Anderson Alagoano), Jackson (Esquerdinha); Paulo de Tarcio, Weendel, Marco Goiano; Vinícius Índio, Bilau (Vitinho), Canga (Chiclete).

Ceará faz sua estreia com novo técnico

Será a primeira partida sob o comando de Enderson Moreira, após a demissão de Argel Fucks. Mesmo tendo chegado há pouco tempo, o novo treinador comandou o último treino antes da partida. A atividade ocorreu no Baenão, em Belém, e foi fechada à imprensa.

Entre os jogadores que atuaram no empate com o ABC, a única baixa é Rick, com desconforto muscular. E o treinador deve optar por uma escalação ofensiva, mesmo com a equipe tendo vantagem do empate nesta fase.

A provável escalação é: Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles e Vinícius; Felipe Silva; Rogério e Rafael Sobis.

Arbitragem

O árbitro José Mendonça da Silva Junior/PR comanda a partida. Seus assistentes serão Luciano Roggenbaum/PR e Luiz H. Souza Santos Renesto/PR.